將會見澤倫斯基！　川普宣稱「非常接近達成協議」

▲澤倫斯基與川普可能再次會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普21日在瑞士達沃斯經濟論壇上透露，他將在瑞士與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並稱烏俄和平協議目前「已相當接近達成」。

將見澤倫斯基 協議接近達成

川普原本2度表示，將在21日稍晚與澤倫斯基會面，隨後又改口稱會議安排在22日舉行。一名熟悉澤倫斯基行程的消息人士則對此說法提出質疑。

川普坦言，原本預期能夠更快促成和平協議，但2名領導人之間存在著「異常的仇恨」。現在，華府正在接近斡旋達成停火協議，「我認為可以說已經相當接近（達成協議）了，我們必須讓它（戰爭）停下來。我相信他們現在已達到可以坐下來談成協議的時刻，如果他們做不到，就太愚蠢了。」

▼外界關注普丁是否加入和平委員會。（圖／路透）



普丁加入和平委員會？

川普還透露，普丁已經答應加入他倡議成立、旨在解決全球衝突的「和平委員會」（Board of Peace），但普丁表示莫斯科仍在研究這項提案，將會適時回應。

根據俄媒報導，普丁認為該委員會主要目的是處理中東和平問題，並計畫從被凍結的俄羅斯資產中撥出10億美元，作為委員會長期成員的資金。

不過，這項計畫很可能被烏克蘭反對，因為基輔主張需要這些資產重建國家。烏克蘭即將在2月24日迎來俄羅斯全面入侵4年。