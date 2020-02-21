邱顯智爆處理首例確診死亡遺體未告知殯葬人員　陳時中回應了

▲時代力量立委邱顯智質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，立法院21日開議，立委主攻防疫議題。時代力量立委邱顯智就爆料，我國唯一一個死亡個案，殯葬人員處理時未被告知病況。對此，行政院長蘇貞昌強調，防疫作為都有整套作業，而衛福部長陳時中也指出，遺體從病房離開會消毒完全再移到其他地區，在包覆完整的情況下就不是汙染源。

邱顯智質詢時表示，第一位確診的病患，大家比較沒有經驗，病患在15日晚上六點在中部醫院死亡，兩個殯葬基層勞工到場，一直等到十一點多，才接到遺體。

邱顯智指出，護士當時他們給兩件隔離衣，勞工問醫護人員為什麼要穿，護士說因為「第五類」，殯葬人員問什麼是第五類？護士說就是得到A型流感，令人質疑當時是不是完全沒有被告知這就是武漢肺炎病患死亡，「是不是應該告知殯葬人員告知風險、告知這是患者？」

對此，蘇貞昌回應，告知病情是應該的，至於到底是沒告知，還是告知後引起誤解？這部分還要釐清。蘇貞昌強調，有關相關防疫作為，都有整套作業

另外，衛福部長陳時中也指出，遺體從病房離開會消毒完全再移到其他地區，在包覆完整的情況下就不是汙染源，至於殯儀館處置的部分應要加強教育。

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