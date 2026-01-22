1間店找到30焦屍！關門自救反燒死　巴基斯坦購物中心大火61死

▲古爾廣場購物中心大火死亡人數恐破百。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

巴基斯坦第一大城喀拉蚩市（Karachi）聚集1200間商家的古爾廣場購物中心（Gul Plaza Shopping Centre）17日發生大火，火勢歷經36小時才被控制住，然而隨著救援任務持續進展，當局21日證實死亡人數已攀升至61人，其中30具遺體竟在同一間店鋪內尋獲。

根據《印度新聞信託社》報導，當地警方透露，這30名不幸罹難者全數在一間名為「杜拜陶瓷」的店內被發現。喀拉蚩南區副督察長阿薩德・拉扎表示，這些死者包含店員與顧客，他們在火勢蔓延時試圖躲進店內避難，並拉下鐵門自救，未料反而受困其中身亡。

根據警方在遺體身上找到的手機定位資料顯示，這些受困者從17日晚間火災發生時就一直被困在此處。

這場惡火起源於位在薩達爾區的古爾購物廣場地下室，火勢迅速竄升蔓延至整棟大樓，猛烈的火焰與濃煙讓救援工作難以進行。消防人員歷經近36小時才將火勢撲滅，但建築內部已遭嚴重焚毀，清理作業相當艱困。

法醫目前已接收21具遺體，但大多數已燒到焦黑，難以確認死者身分。目前搜救行動仍在持續，當局擔憂最終死亡人數可能突破百人大關，甚至更多。

政府稍早也公布了73人失蹤名單，年齡層橫跨10歲至69歲，涵蓋婦女、孩童與成年男性。其中至少有16名年齡介於10至18歲的少年，他們當時不是在店內工作就是前往購物。喀拉蚩市長穆塔扎・瓦哈布指出，這份名單是透過訪問受災家庭，以及彙整購物中心店家與員工記錄後整理而成。

此外，調查發現，這棟建築的安全管理早有疑慮。當地政府指出，古爾廣場購物中心建築內部的消防安全措施根本未達國際標準。資深律師阿比德・馬丁更證實，至少有三起與該建築安全措施和結構狀況相關的訴訟案件仍在法院審理中。

消防人員預估，搜尋失蹤人員的救援行動可能還需要10至15天才能完成。目前搜救人員正在清理「杜拜陶瓷」店內遺體，將罹難者一一搬出現場，因此已暫停其他樓層的瓦礫清理與搜索作業。