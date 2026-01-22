基隆勇消詹能傑最後身影曝！提醒同仁「裡面都衣服」：碰到就山崩

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度闖入火場救援受困女子，但最終不幸殉職，該女也宣告不治，整起火警釀成2死4傷。詹能傑在第二次從火場中出來時，還不斷提醒同仁「裡面都是衣服，要小心一點，碰到就會山崩」。

▲基隆殉職勇消詹能傑最後身影曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消初步調查，這起火警發生於21日晚間10時許，現場為一處大型社區「台北生活家」，火煙發展相當迅速，警消到場後立即展開灌救、引導，但由於屋內仍有多人受困，現場警消採分批背負空氣瓶方式進入搜索。其中仁愛分隊小隊長詹能傑在第二次出來時，向同仁說明內部狀況，不斷提醒「裡面都是衣服，要小心一點，床很高、四處都衣服，碰到就會山崩」，隨後還告知同仁內部方向，「門後面有雜物，進去以後右轉直走，往左走三步、再直走四步，右轉有一個門，左手邊冰箱的斜對面」。隨後詹能傑在短暫休息後戴上面罩，第三度進入火場，卻沒料到再也無法走出。

據了解，由於77歲的余姓老婦家中堆了滿滿的雜物，雖然火警方發生下，余婦與丈夫雙雙幸運逃生，但34歲的女兒卻困在火場內，被落下的雜物壓住動彈不得；詹能傑為救羅女，第三度進入火場中尋人，好不容易找到羅女，但卻因現場濃煙密布，羅女呼吸困難，詹為救人摘下面罩給羅女使用，但自己卻因吸入過多濃煙而失聯，直到凌晨2時許被尋獲時已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告殉職；而羅女隨後於清晨5時30許被發現，同樣也無生命徵象，送醫搶救後宣告不治。