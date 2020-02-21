鑽石公主包機回台　謝長廷秀魔術師陳日昇合照：終於鬆一口氣

▲謝長廷與陳日昇。（圖／翻攝謝長廷臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

郵輪鑽石公主號返台包機21日下午1時起飛。駐日代表謝長廷PO出與魔術師陳日昇的合照表示，「經各種管道繼續爭取，直到收到通知，終於鬆了一口氣，接到人的高興更不必説了」。

謝長廷21日在臉書表示，這次是不管乘客或船員，只要持有中華民國護照，檢查陰性，願意回去的都勸導坐包機回台，以利防疫，但船員跟船公司有契約權義問題，船上還有很多旅客需要服務，有的可能要最後才能下船，所以兩位台籍船員沒回台灣。

謝長廷指出，魔術師陳日昇是受雇在船上表演，也算是一半的船上工作人員身分，把他列為乘客，也辛苦爭取到船公司的同意可以隨包機回家，終於在18日接受檢測，他擔心檢測時間來不及，頻頻催促檢驗結果，厚勞省對是否為「濃厚（頻繁）接觸者」的身分有質疑，經各種管道繼續爭取，直到收到通知，終於鬆了一口氣，接到人的高興更不必説了。

▲19台人今晚返台。

鑽石公主號在日本外海停靠多日，中央流行疫情指揮中心確定將於21日派出華航包機載回船上台籍旅客。指揮中心表示，包機已於13點3分起飛，預計晚上10點15分到30分左右抵台。

指揮中心副指揮官何啟功表示，原來預計從公主號回台的人數為22位旅客、2名船員與有雙重國籍者共27人，加上派去的醫師共28人，目前已知的是台美的旅客自行轉機到香港，需要處理的為27人，其中5人確診、1人隔離、1名船員隔離，無法上機，上包機人數共為20人，魔術師陳日昇也會上機。