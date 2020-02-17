貿易戰延長賽？　美國擬禁售飛機引擎給中國「防逆向偷技術」

▲在上海舉辦的第二屆中國國際進口產品博覽會（CIIE）中的奇異公司（GE）標誌。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

為防中國逆向重製引擎，破壞美國企業在全球噴射機引擎市場的利潤，川普政府正考量，未來禁止奇異公司將合製的噴射機引擎出口至中國，預計周四將進行相關會議。但據知情人士透露，奇異公司反對禁出口，因認為仿製引擎技術遠比部分官員以為的還要困難。

據《路透社》報導，CMF國際公司（CFM International）為奇異（GE）與法國賽峰（Safran）集團合資，其製造的LEAP 1C噴射機引擎被中國用以研製國產窄體客機Comac C919，而這種機型的研製進程已經落後數年之久。

為了避免中國藉由逆向工程重製CMF的引擎，川普政府正考慮拒發執照，讓CMF不能再將引擎交付中國。除了引擎外，川普政府也考慮限制奇異對中國出口C919的航空電子系統。

不過知情人士表示，奇異公司強烈反對禁出口禁令，因中國近年已有大量的LEAP 1C噴射機引擎，但仍未實現逆向工程的目標，可見仿製引擎的難度遠超官員所想，而且若美國採取此禁令，中國還能選擇將飛機訂單轉往歐洲的Airbus，以作報復，將讓有4分之1訂單仰賴中國的美國波音損失慘重。

川普政府官員將在周四討論駁回新許可的議程，而內閣官員則預計在2月28日一同討論此事及其他中國貿易政策。目前白宮、美國商務部及奇異公司發言人均拒絕對此發表評論。