陸藥廠再仿製抗病毒藥「法匹拉韋」　已批准上市進行治療中





▲大陸藥廠成功仿製日本開發的抗病毒藥「法匹拉韋」。（示意圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

繼「瑞德西韋」後，大陸又一藥廠成功仿製國外抗病毒藥「法匹拉韋」，並已獲國家藥監局批准上市，正在進行治療新冠肺炎臨床試驗。值得注意的是，該陸企海正藥業2016年就曾與日本開發者富士公司簽署專利協議，法匹拉韋的化合物專利也已於去年到期。

浙江海正藥業醫學部負責人李岳在接受《台州晚報》採訪時說，目前法匹拉韋對於新冠肺炎的研究僅屬於試驗性用藥，國內只有很小一部分患者使用過，其治療效果還需等待進一步的試驗驗證。

▲大陸已將抗病毒藥投入臨床治療和試驗。（圖／達志影像／美聯社）

但他提到，根據軍事醫學研究院的體外活性試驗數據，法匹拉韋能夠有效降低新型冠狀病毒感染的細胞病毒核酸載量，能夠有效抑制感染上清中病毒基因組的複制。在所有受試濃度下，法匹拉韋均未改變細胞活力，即對細胞均無毒性作用。

根據大陸國家藥監局16日的最新資料顯示，浙江海正藥業的仿製藥「法匹拉韋」獲批上市，適應症為用於成人新型或複發流感的治療（僅限於其他抗流感病毒藥物治療無效或效果不佳時使用）。

在藥監局資訊公布前一日，大陸科技部生物中心主任張新民於15日舉辦的「國務院聯防聯控機制新聞發布會」上，才剛提到瑞德西韋、磷酸氯喹、法匹拉韋等抗病毒藥物的臨床試驗進展。

▲大陸展開瑞德西韋、磷酸氯喹、法匹拉韋等抗病毒藥物的臨床試驗和生產。（圖／路透）

張新民說，目前大陸共有168例重症病人和17例輕症病人正在進行瑞德西韋的臨床試驗，期待早日得到臨床試驗結果，「科研機構也正在對磷酸氯喹、法匹拉韋等藥物進行臨床試驗，其中法匹拉韋在深圳開展臨床試驗，目前對新冠病毒顯示出較明顯的療效和較低的不良反應。」

事實上，法匹拉韋是一種新型廣譜抗RNA病毒藥物，而新冠病毒屬於RNA單鏈病毒。該藥物最早由日本富山化學工業株式會社研發，於1999年進行化合物專利申請，2014年上市後，被用於流感的抗病毒治療，研究也表明法匹拉韋對於伊波拉、狂犬病等多種RNA病毒展現良好的抗病毒作用。

新浪財經報導進一步表示，在2016年6月，海正藥業就與富士公司簽定了化合物專利獨家授權協議。由浙江海正負責在中國大陸研發、製造、銷售含法匹拉韋的抗流感病毒藥物，而該法匹拉韋的化合物專利，也於2019年8月到期。