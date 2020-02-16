鑽石公主號355確診！美加港「派專機救國民」　澳洲火速籌備中

▲越來越多國家擬派專機，預計載回鑽石公主號上的國民。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

「鑽石公主號」郵輪今（16）日新增70名確診，目前船上累計355人感染新冠肺炎（COVID-19）。美國的專機預計今晚抵達日本，預計載回380名美籍人士。加拿大、香港也有意派出專機載回公民，另外最新消息指出，澳洲政府同樣有此打算。

CNN報導，鑽石公主號仍停靠在橫濱港隔離，澳洲政府已寄送電郵給船上的澳籍公民，內容寫道，「你可能已經看到消息，美國政府正計畫協助鑽石公主上的美國乘客，在未來幾天可以回到美國。我們得知，美國大使館會盡快傳送有關訊息給船上的美國乘客。」

澳洲當局透過電郵表示，政府正在考量能夠協助澳籍人士的方案，一旦做出決定，就會盡快與乘客聯繫，「我們理解船上的乘客感到很大的壓力，請放心，我們正致力協助所有的澳洲乘客，你們的福祉是我們最為關切的。澳洲醫療人員正密切與日本當局與其他國家的衛生代表合作。」

由於鑽石公主號的確診病例數持續增加，各國都紛紛展開計畫。美國派出的專機預計今晚抵達羽田機場，船上約有380位美籍人員，下船後將搭乘日本自衛隊準備的巴士前往羽田機場，返美後得再另外隔離14天。

加拿大政府15日也發布聲明指出，將派專機接回郵輪上的加拿大籍公民，獲准撤離者就可搭機前往加拿大特倫頓空軍基地（Canadian Forces Base Trenton），跟美國一樣，接受相關評估後，同樣要再隔離14天。另外，香港保安局15日晚間也公布，正在安排專機，讓船上港籍人士免費回港。

還有尼泊爾16日也證實，政府派出的專機現已接回175名公民返國，其中多數為學生；根據衛生部門發言人說法，該班機已於天亮前降落於首都加德滿都的特里布萬國際機場（Tribhuvan International Airport）。

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