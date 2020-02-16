查得太嚴了！通緝犯出現「自首潮」　陸檢疫意外收穫　

▲重慶市榮昌區一名嫌犯被警察關心後痛哭，最後自首。（圖／取自平安榮昌微博）

記者陳政錄／綜合報導

防疫檢查太過嚴格，意外逼出通緝犯！大陸各地為防控新冠肺炎疫情蔓延，紛紛管制人員進出、加強訊息檢查，在此之中，也讓四處流竄的通緝犯們無處可藏，有位詐欺犯就在獨自騎車200公里，發現每個村都設有關卡，陸上旅館全關，走投無路下只好找到警方，表示「現在查得太嚴了，我要自首。」內蒙古更有潛逃20年的命案逃犯也被逼出。

據中新網報導，最近，大陸各地都在進行「疫情防控排查」，除了排查有發熱症狀的居民，還排查出了一類「特殊人群」——逃亡的犯罪嫌疑人。

▲大陸各地加強人員出入管制後，檢疫系統對身分查核更加嚴格、周密。（圖／路透）

以山西省臨汾市為例，當地廣設防疫檢查點，全面檢查外來人員，並組織巡邏警力全天24小時加強街面巡邏，以致一名涉及千萬元規模網路電信詐騙的范姓嫌疑人，於山西晉城市出發後，一路騎自行車跨越200多公里，到臨汾市翼城縣時，「懾於警方巡邏壓力，加上沒地方住，走投無路選擇了自首。」

選擇自首的還不只他，另一位山東德州的楊姓竊賊，被通緝逃亡五年後，「藏匿的地點，經常有人去做疫情訪問檢查」，無處藏身的他也自行自首；重慶市榮昌區，則有派出所員警在外巡邏，請民眾注意安全、不要出門時，遇到一名在外遊蕩男子主動關心，看到對方拿不出身分證，進一步詢問是否來自疫區時，該李姓男子當場痛哭，表示「現在查得太嚴了，都不敢在外面亂跑，警察同志，我要自首。」

▲山東德州逃亡五年竊賊深感絕望。（圖／取自中新社視頻）

據了解，根據大陸中央和各地的疫情防控需要，目前北京、上海、深圳、廣州等四大一線城市，和重慶、天津、杭州、溫州、鄭州等多個城市和地區，均採取封閉式管理，包含各車站、機場和碼頭，及各個居民小區定點量體溫、登記個人訊息，警方也在各處設點巡邏，不只讓通緝犯彷彿置身「天羅地網」，使用造假訊息的人也很容易被查獲。

在內蒙古自治區阿拉善盟，就有當地派出所警員和社區工作人員在檢疫時，一名叫「付國偉」的男子謊稱遺失身分證，而後審訊才發現他是在20年前，夥同哥哥將鄰居一家3口殺害的胡姓逃犯；另外於安徽省，也有危險駕駛逃逸的犯人，因為沒戴口罩被警察關切，當場遭到逮捕。

面對多位通緝犯一一被「檢疫系統」找出來，有大陸網友引述一名通緝犯被逮後的說法感慨，「本想回來是躲避疫情的，沒想到躲過了新型冠狀病毒，卻被公安機關抓住了。」