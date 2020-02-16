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回憶發病「呼吸困難…感覺快死掉」！新加坡第15例出院　曝治療心路歷程

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▲▼ 新加坡民眾湧入藥局搶口罩。（圖／路透）

▲新加坡民眾湧入藥局搶口罩。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球蔓延，新加坡確診人數更來到了72例。新加坡一名47歲的張姓女子是該國第15名確診病例，她與家人在1月30日時從武漢撤離，當她登上飛機時並沒有出現任何狀況，卻在飛機降落新加坡後發燒並送醫；她於16日時康復出院，除了向醫護人員表達感謝，也分享在隔離治療時的心路歷程，並稱自己記得「發病當天呼吸非常困難，感覺到自己快要死掉了。」

根據《海峽時報（The Straits Times）》報導，這名張姓女子是一名歸化的新加坡人，已經在新加坡當地生活了20多年，她與丈夫和兒子在1月30日時，成為從武漢撤離的92人中其中一人；她說，她在登上從武漢出發的飛機時並沒有任何症狀，但當飛機降落後，她被救護車送往國家傳染病中心（NCID）接受醫學檢查時，卻開始出現發燒得症狀，而且病情突然惡化。

從新加坡衛生部的一份談話紀錄中顯示，張小姐說當時她感到害怕，醫護人員把氧氣管插入她的鼻子，並將等級調高以便她能呼吸，但因為她的肺部功能不好，導致氧氣無法正常供應；她生動地記得那天呼吸非常困難，而且感到自己快要死掉，隨後被馬上送到加護病房進行治療。

張小姐回憶道，當時的她身體動彈不得，但頭腦清晰並清楚地聽到醫護人員的對話，有醫生告訴她不用擔心，只是插入一根導管幫助呼吸；治療過程中，每天都有護士從她鼻子取樣，但儘管當時還未痊癒，卻沒有出現其他的症狀。

除了張小姐之外，她的兒子也被測出有陽性的反應，並持續留在國家傳染病中心接受治療，而他的老公則是沒有受到感染；她說老公在這期間已經有好幾個晚上不能入睡，如果在外頭等待的人是她，應該也會感到十分崩潰。

張小姐也想對其她仍在接受治療的患者說，因為有家人還有朋友，所以必須克服困難，新冠肺炎是會被治癒的，她對新加坡的醫療團隊和技術充滿信心，也相信醫療人員可以拯救患者。

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