蔡英文視察台酒隆田廠：酒精產量穩定維持每天20萬瓶

記者蔣婕妤／台南報導

總統蔡英文14日下午到台南視察「台灣菸酒公司隆田酒廠」防疫用酒精生產情形。她致詞時表示，目前酒精產量穩定，希望能維持每天生產20萬瓶75度酒精的目標。

台酒董事長丁彥哲表示，蔡英文是70年來首位現任總統到訪，台酒期待達到每天20萬瓶的需求，預計在整個2月份的時候，總共會有456萬瓶的生產量。

在視察過程中，蔡英文表示，最近為了防疫工作，政府民間動員投入，特別關心防疫物資整備，上星期去看口罩工廠，今天了解酒精情況，也邀請媒體一起聽簡報了解供應情況。過去聽到台酒就是食物生產，這幾年勇於創新，為品牌添加新的生命力，非常不簡單。

她也特別提到，很感謝台酒在疫情期間全力投入，開工以來全力生產，為了讓更多需要的地方都可以買到酒精，做好清潔工作，不只是台南隆田工廠，包含屏東、花蓮、宜蘭都會陸續投入，要肯定台酒回應市場防疫需求，希望維持每天生產20萬瓶75度酒精的目標。

蔡英文強調，口罩酒精都是民間重要防疫物資，「請國人放心，我們會持續增加生產跟供貨，台灣自治產量越來越穩定，請不要屯貨，需要的人都可以買得到。」她也特別肯定台酒員工，跟一線防疫人員都是都是英雄。





▲蔡英文視察酒精工廠。（圖／記者蔣婕妤攝）