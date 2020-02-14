快訊／日本晚間又添3例！包括第3架包機乘客　1患者曾去過夏威夷

▲日本今晚又出現3例確診病例。圖為橫濱港救護車。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

日本14日晚間公布新發現3名新冠肺炎確診病例，包括搭乘第3架包機返日並接受隔離的145名乘客中，有1人確診感染新冠病毒；另外在北海道和愛知縣也分別60多歲與50多歲男性確診病例，其中1人先前曾前往夏威夷旅遊。

根據NHK報導，北海道新增確診病例為一名50多歲男性，目前呼吸狀況不佳，仍在加護病房觀察中。據悉，該患者並未出國旅行。這已經是北海道第二例確診病例；北海道於14日將召開會議討論後續對策。

另外，愛知縣一名60多歲男性同樣確認感染新冠病毒。厚生勞動省表示，該患者於本月3日出現感冒症狀，隨後演變為肺炎跡象，並於13日入院接受病毒篩檢，14日確認感染新冠病毒。據瞭解，該名男子入院前，1月28日至2月7日間曾前往夏威夷旅行，8日後則在自家休養。

除此之外，還有一名新增確診病例為上月31日搭乘日本政府包機從武漢返回日本的乘客。報導說，該架包機抵達後，日方迅速位機上所有乘客進行病毒篩檢，當時有145人呈陰性。這145人被安排到一處旅館進行隔離觀察；13日，當局再對這145人進行檢查，14日確認其中1人呈陽性，被送往醫院治療。

外交部目前對日本發布「灰色旅遊警示」，提醒國人注意，並呼籲赴日旅遊應投保醫療險、旅遊平安險及不便險。另外，日本政府自2月13日起，除針對湖北省外，也擴大對「申請進入日本之日前14日內曾滯留中華人民共和國浙江省之外籍人士」及「持有浙江省發行護照之該外國人」實施入境限制，除非有特殊事由，否則一律禁止入境日本。

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