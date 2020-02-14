小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國兒童權利公約

▲衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）引起陸配孩子能不能返台的論戰，針對中央流行疫情指揮官陳時中「沒有小孩被父母丟包，國家要收起來的道理」的言論，台北市議員羅智強14日指出，雖然他肯定陳部長抗議的努力和辛勞，但還是批評此話「有2個不公道」。

羅智強在臉書發文指出，雖然他知道陳部長現在有著抗議指揮官的英雄光環，凡是「站在他的不同意見邊，大概會招來圍攻」，但他還是針對陳部長「沒有小孩被父母丟包，國家要收起來的道理」的言論，批評了2個不公道。

首先，羅智強認為，「台灣人民的未成年子女，都到國門口了，被政府趕走，已經夠慘了！陳部長何忍還要污名化父母『丟包』子女」；再來則是「很抱歉，至少在小明的個案上，丟包小孩的是政府，並不是父母啊！」

▲北市ㄧ羅智強。（圖／記者黃國霖攝）



羅智強表示，政府堅持防疫能量有限，所以決定丟包小明，本來就很令人感到遺憾了，但陳時中何苦還要往父母的身上插刀，「汙名化他們丟包小孩？」此外，他想請陳部長看看聯合國兒童權利公約是怎麼規定的，依第10條第1項，兒童或其父母為團聚而請求進入或離開締約國時，締約國應依照第9條第1項之義務以積極、人道與迅速之方式處理之。締約國並應確保請求人及其家庭成員不因該請求而蒙受不利。

不僅如此，羅智強還拿出衛福部官網的文字，「兒童權利公約是最具普世性的國際公約，我國自103年11月20日立法施行『兒童權利公約施行法』，決心國際兒權保障規範為標竿，全方位構築守護兒童身心健康發展的環境。」最後，他痛批，「口口聲聲人權要與世界接軌的台灣，真的在乎兒童權利公約中應積極保障的普世價值嗎？」

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