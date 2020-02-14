肺炎都是磁場變化？　中華中正黨：聽「少龍」正版的歌才有效

▲中華中正黨在2019年12月創立。（圖／翻攝自Facebook／中華中正黨）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19）疫情延燒，中華中正黨的榮譽黨主席、號稱董事長歌手的少龍卻在官方臉書粉絲團表示，肺炎及流感等皆是磁場變化、邪氣演化而來，但他的歌聲卻能帶來正面能量，轉化邪氣磁場，降低各種症狀的傷害，只要聽他演唱的歌曲，就可以形成保護作用，成為一個有福氣的人。

更誇張的是，在中華中正黨的臉書上也提及，聆聽少龍的歌曲要聽正版的，因為他來歷不凡，聽自己複製的盜版歌曲會沒有功效，並註記「版權所有，翻印無效」的字樣，如欲購買需洽詢全台3家唱片專賣店。

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▲中華中正黨在臉書PO出造成疫情的原因。（圖／翻攝自Facebook／中華中正黨）

此外，少龍6日也在YouTube頻道上傳一則影片，當中提及創黨記者會有700多人參與，沒有人戴口罩出席。影片1分5秒開始處，當時有人向少龍表示有咳嗽及得到武漢肺炎症狀，只見他讓宣稱是病患的人整齊排隊，再用手指做法逐一治療，隨後表示這是神蹟。

影片下方的資訊欄也表明，新冠肺炎是人為力量無法抵抗的天災，唯有少龍能化解，因為他的元神就是「來自天界最高層次的神」。

也有一位自稱是鐵粉的支持者出來見證，宣稱自己當年SARS疫情中，是在和平醫院洗腎室工作，當時同事一位位病發，自己也出現了症狀，情急之下打電話給少龍求救，「少龍就在電話那頭去除我身上的邪氣，少龍問我有沒有感受，我說有非常大的感受！」

中華中正黨的臉書表示創黨成立大會是在2019年12月7日召開，調閱內政部列管的政黨資訊，確實有中華中正黨的資料，通訊地址設在台北市文山區。

ETtoday提醒您：使用肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，如有疑似疫情症狀請撥打1922、0800-001922專線，或至疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw)查詢。

▼觀看影片請從1分5秒開始處開始。