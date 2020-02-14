百貨抗疫新招　新光三越推「櫃姐送貨到府＋結帳」　APP購物宅配服務上線

▲新光三越針對疫情，推出服務零距離措施，櫃姐可到府送貨結帳。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

新冠肺炎（COVID-19） 疫情衝擊購物人潮，現目前疫情發展仍狀態不明，為減輕之後消費型態改變的衝擊，新光三越表示將強化APP精選優惠、線上購物購物平台Beauty Stage美麗台產品內容，且提供宅配服務，此外新增「移動式結帳機」，可提供櫃姐到府送貨加結帳的服務。

新冠肺炎不僅減低民眾出門意願，假日出門聚餐數量也大減，主力經營本地客的新光三越，雖表示來客數減少不到10%，尚未受到大幅影響，但因應目前疫情影響時間難以預測，以「服務無距離」概念出發，擴展新光三越APP與Beauty Stage美麗台產品，結合物流宅配到府服務，讓民眾用手指也能逛百貨。

近年新光三越積極發展專屬APP，結合實體服務包括停車位查詢、餐廳訂候位系統等，目前APP會員數已破百萬人，近期民眾對出門逛街有疑慮，故針對APP中的「精選優惠」加強力道，除推出更多優惠與精選商品之外，宅配服務也在近期上線，以往從APP下訂，須至實體櫃位取貨，現可直接送到家。

而已經營數年的線上購物平台Beauty Stage美麗台，原以美妝產品為主力，也將在2月底前新增3C家電、超市保健、婦嬰用品、運動休閒與仕女雜貨等5個館（專區），擴大更多品項並提供專屬優惠，另持續提供消費滿2,000元免運費，讓民眾能有更多選擇。

新光三越也表示，下周起將在全台提供250台移動式結帳機，針對不想出門卻想購物的民眾，由專櫃視情況提供「送貨到府」服務，且能直接就在顧客家中結帳，不但可使用信用卡且立即列印發票，還能直接累計會員點數，將服務的概念延伸到民眾家中。