ICAO狂封鎖「挺台帳號」　美國會議員致函霸氣挺台灣





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國際民航組織（ICAO）日前狂封鎖在推特上相關支持台灣的言論，引發網友熱烈討論。不過，美國眾多聯邦眾議員卻霸氣相挺，近日致函ICAO「支持台灣國際參與」。對此，外交部發言人歐江安表示，對美國國會議員以具體行動展現對台灣一貫強勁支持，表示誠摯感謝。

美國聯邦眾議院外交委員會主席安格爾（Eliot Engel, D-NY）於美東時間6日發布新聞聲明，公布由他與該委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul, R-TX）領銜發起，寫給國際民航組織（ICAO）主席Salvatore Sciacchitano的聯名函，關切ICAO近日大量封鎖曾經推文支持台灣的國際友人，並呼籲ICAO應納入台灣參與。聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz, R-TX）也於同日公布他寫給ICAO秘書長柳芳的信，表達同樣的訴求。

眾院外委會安格爾主席及麥考爾首席議員此次發起的聯名函，也獲得該委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera, D-CA）與共和黨首席議員游賀（Ted Yoho, R-FL），以及眾院「國會台灣連線」4位共同主席康諾利（Gerry Connolly, D-VA）、席瑞斯（Albio Sires, D-NJ）、夏波（Steve Chabot, R-OH）、迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）等議員同僚的連署。歐江安表示，外交部對美國國會議員以具體行動展現對台灣一貫強勁支持，表達誠摯感謝。

歐江安指出，目前「2019年新型冠狀病毒」疫情持續延燒，引起國際社會高度關切與憂心，更加凸顯疾病無國界、飛航安全需要跨國合作的迫切需要。台灣具備貢獻國際社會的能力、意願及決心。外交部誠摯感謝美國行政部門、國會及民間對臺灣國際參與的鼎力相助，也再次呼籲ICAO及世界衛生組織（WHO）等聯合國專門機構抗拒中國大陸不當壓力，廣納各方意見，儘速就台灣的參與做出妥適的安排，以保障國際衛生及飛航安全。