政治

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

▲川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

▲川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國3日凌晨對委內瑞拉發動大規模行動，逮捕長期執政的專制總統馬杜洛及其妻子，並將兩人押解回美國境內。對此，媒體人范琪斐4日分析，自己不認為川普會為了台灣跟中國開戰，川普不想做全世界警察，所以打委內瑞拉不是為了公平正義，只是利益，川普把拉美視為美國地盤，委內瑞拉這麼不聽話，怎麼可以？但這個邏輯很可怕的是，川普可能也可以接受俄羅斯有自己的地盤，烏克蘭給俄羅斯管，是不是說，也接受中國有自己的地盤，台灣給中國管？

范琪斐表示，委內瑞拉被美國打了，馬杜洛總統夫婦還要被送到美國審判，大概是美軍轟炸卡拉卡斯的畫面太刺激，這條國際新聞在台灣引起很多既視感，有人說，看川普打委內瑞拉多有魄力，川普才不管什麼是不是干涉內政，國際法去死，對付極權國家就是要這樣，還有人腦補，將來老共要是敢打台灣，看看美國這次打委國的軍事實力，應該會多想想。

不認為川普會為了台灣跟中國開戰

范琪斐表示，但自己不認為川普會為了台灣跟中國開戰。想都不要想，川普這次會這麼幹，因為委內瑞拉的地理位置，就在美國後門，自己在十二月初就講過，川普不喜歡管別國的事，看看烏克蘭，川普想盡辦法要抽身。

范琪斐認為，那為什麼管委內瑞拉管這麼積極？有專家分析，川普把拉美視為美國後門，這是美國的地盤，所以美國一定要把拉美管得很緊，委內瑞拉這麼不聽話，怎麼可以？但這個邏輯很可怕的是，川普可能也可以接受俄羅斯有自己的地盤，所以烏克蘭給俄羅斯管，可以。

范琪斐說，同樣的邏輯，是不是說，川普也可以接受中國有自己的地盤，那台灣給中國管，也可以嗎？這理論是源自19世紀的門羅主義（Monroe Doctrine），媒體還把這新的理論取了個名字叫Donroe Doctrine。那個Don，就是Donald Trump。

范琪斐指出，川普很明確的表示，不想做全世界的警察，所以打委內瑞拉，不是為了什麼公平正義，民主思想，川普是為了美國的利益，這個利益可以是美國的國安，可以是委國的石油，但不要搞錯，就是美國的利益，跟委國民眾是不是就此過上好日子，沒有關係。

美國要顧的是自家地盤

范琪斐直言，這是為什麼自己要再強調一次，台灣的國防預算要快點審，在川普的邏輯，各國盟友要各自多擔負一些防衛自己的責任，歐洲怕俄羅斯侵略，強化國防啊，同樣的，在印太地區，台灣、日本、韓國、菲律賓，擔心中國侵略，那強化國防啊，兵員不夠，要想辦法，美國要顧的，是自家地盤，別人眼前的敵人，自己要想辦法抵抗。

范琪斐強調，而且，自己現在就可以告訴大家，川普絕對不會去扶站不起來的阿斗，馬杜洛下台，對委國人民是會變好還是變壞，現在還不知道，川普這次行動這麼順利，必有內應，他的對口是查維多嗎？還是委國其他軍方人士？這關切將來委國政治主導權會交給誰，對委國未來會走那條路影響很大，畢竟以前太多負面示範了。

范琪斐認為，這幾十年美國介入拉丁美洲都是同一套劇本，一開始先喊口號——冷戰時代叫「反共」，後來改成「反毒、反恐、護民主」，接著出組合拳，1915年海地被佔領、1954年瓜地馬拉被 CIA 翻桌、1961入侵古巴豬玀灣卻大翻車、1964跟1973年支持巴西和智利軍人推翻政府、1989把巴拿馬總統諾瑞加抓去美國審判，沒錯，大家以為馬杜洛是第一個被美國抓回去審判的嗎？在諾瑞加面前，馬杜洛也只能叫一聲學長。

淪為各方利益集團角逐的修羅場

范琪斐指出，民主外送到家了，結果呢？巴西總統魯拉跳腳大罵川普打委國的舉動是有道理的。因為美國一介入，短期可能真的「換人、止血」，但長期卻留下三個後遺症，一、強人政權上台，讓民主更限縮；二、社會信任流失，選舉淪為舞弊和做秀的表演場；三、經濟發展惡化，財政靠貸款、賣祖產，貧富差距和破產交替出現。

范琪斐說，這也是為何拉丁美洲始終無法成為制度穩定的民主國家，每一次美國用簡單粗暴的方式干預，表面上幫忙除掉了大壞蛋，但打完以後留下的權力真空，卻淪為各方利益集團角逐的修羅場，民主選舉、權力制衡直接變成比拳頭，誰有錢有槍，誰就能繼續當老大。

最後，范琪斐認為，面對中國，台灣的確需要國際社會的協助，但自己對其他外來勢力的介入，也不覺得是什麼好事。每一國來管，都是為了自家利益，結果就是大家的手都伸進來亂搞一通，事主國反而失去主導權，這比只有美中兩國在搶還要可怕。自己知道很多人要罵了，那到底是不是要國際社會的協助？自己的答案，是，台灣需要，但永遠要記得，這是兩害相權取其輕的結果。

▼前駐美記者、資深媒體人范琪斐。（圖／《豈有此呂》）

▲▼前駐美記者、資深媒體人范琪斐。（圖／《豈有此呂》）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

美國近日對委內瑞拉採取軍事行動，相關政治震盪迅速外溢至體育領域，長期被視為棒球重鎮的委內瑞拉，正面臨職業聯盟運作、大聯盟球員行程，甚至世界棒球經典賽（WBC）備戰層面的多重衝擊。

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

委內瑞拉「其實跟台灣有仇」　呂秋遠曝2大舊恨！

川普宣布「掌控委內瑞拉」：美國說了算

