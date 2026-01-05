陳玉珍離島條例最快本周三讀　綠黨團批國安危機：地方包圍中央

▲民進黨團記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，遭質疑替「一國兩制」試驗區鋪路。該案於去年12月2日逕付二讀交付協商，最快本周進行二、三讀程序。民進黨團副幹事長沈伯洋今（5日）指出，該修法核心就是「地方包圍中央」，對台灣是國安危機。幹事長鍾佳濱則說，修法以「離島建設」為名包裝，實則是為了將金馬地區，尤其是陳玉珍選區金門，變成中國福建省的經濟特區。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲和書記長陳培瑜今（5日）召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。針對國民黨立委陳玉珍所提《離島建設條例》修法，最快本周通過，沈伯洋表示，該條例藍白提出過非常多版本，每次只要遇到社會質疑就會暫時先縮起來，只要大家沒注意，又會把它推出。

「不管提哪個版本，核心思想沒有差別，講白話一點，離島條例的核心就是『地方包圍中央』」，沈伯洋指出，藉由離島建設條例排除中央法規適用，最早版本甚至排除中央對兩岸條例法規的適用，只要地方跟中國談好，就可以免除對人、公司、物流甚至海域的審查，「這對我們來講一定是國安危機，變成地方可以直接去跟中國談條件」。

鍾佳濱則說，該提案用「離島」2字包裝，指的就是金門、馬祖，說穿了，就是要將金門、馬祖，尤其是陳玉珍選區金門變成福建省的經濟特區，以這種方式在經濟、軍事威脅台灣，讓台灣民主體制遭受嚴重考驗。

陳玉珍在《離島建設條例》增訂第18-1條文草案案由指出，現行條文內容難充分回應離島發展需求，所以為提升離島地區經濟成長與產業發展，強化區域經貿整合，便捷人員、貨物與技術流通，發揮區位優勢，同時以離島「試點試行」的精神，為離島地區找尋新的經濟發展動能，爰擬具該草案，增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區，且其離島自由貿易示範區設置與管理辦法授權離島縣政府以自治條例定之。

該案於去年12月2日逕付二讀交付協商，目前已過1個月協商冷凍期，最快本周便可二、三讀闖關。