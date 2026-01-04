記者閔文昱／綜合報導

美軍本月3日突襲委內瑞拉，一夜之間生擒長期執政、立場親中的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，消息震撼國際政壇。事件曝光後，曾被稱為中共「國師」、長期鼓吹武統台灣的中國學者李毅，4日在個人YouTube頻道談及此事時情緒失控，不僅哽咽爆粗口，還當著鏡頭自搧巴掌，相關畫面在網路迅速瘋傳，引發高度關注。

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

美軍指出，這次行動代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），於1月3日凌晨發動突擊，從西半球多處基地出動逾百架戰機，包括F-22、F-35、F-18、B-1轟炸機與無人機，夜襲委內瑞拉首都加拉加斯。精銳部隊以直升機機降方式突入核心區域，約30分鐘即完成生擒任務，全程幾乎未遭有效抵抗。

▲馬杜洛藏身處遭空襲整片炸光，軍事基地淪廢墟。（圖／路透）

中製雷達未示警 親中政權一夜垮台

值得注意的是，委內瑞拉先前高調宣稱可鎖定美軍匿蹤戰機的中國製JY-27雷達，在此次行動中完全未發揮預警功能。美軍趁夜突襲成功，不僅讓馬杜洛政權瞬間瓦解，也引發外界對中製軍備實際效能的質疑，與該政權關係密切的中共體系顏面無光。

事件曝光後，李毅在影片中情緒激動，特地搜尋美國與委內瑞拉的直線距離，拍桌怒罵，「佛羅里達到委內瑞拉1800公里，華盛頓到加拉加斯3300公里，照樣活捉！」他直言「跨洋作戰很難」的說法站不住腳，說到一半突然哽咽，甚至在鏡頭前自搧巴掌，直呼「我都覺得我都不是人了」。

▲中共「國師」李毅崩潰，鏡頭前氣哭自搧巴掌。（圖／翻攝自YouTube／李教授说特朗普抓马杜罗）

中方譴責違反國際法 網友狂酸打臉武統論

中國外交部隨後發聲譴責美方行動違反國際法與《聯合國憲章》，要求立即釋放馬杜洛夫婦；但美國司法部已證實，馬杜洛在紐約遭起訴，罪名包括「毒品恐怖主義」與「走私古柯鹼」等。相關影片被轉傳至Threads等社群平台後，引發台灣網友熱議，有人嘲諷「至少他還知道丟臉」、「終於被現實打臉」、「看在巴掌夠響的份上，勉強給過」。