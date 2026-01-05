賴清德大罷免金流疑雲曝光？邱毅：阿扁、柯建銘手握致命把柄

▲總統賴清德 。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

前立委邱毅近日在臉書發文分析，民眾黨前主席柯文哲近期與民進黨總召柯建銘的會面，背後可能暗藏政治算計，對總統賴清德造成壓力。邱毅指出，蔡正元日前在直播中透露，曾無預警接到柯文哲慰問電話，讓他感受到柯文哲「比較有情有義」，尤其相較於馬英九的冷漠，「我有種點滴在心頭的傷感。」

邱毅表示，如果判斷正確，柯文哲已經開始對賴清德展開反擊，他與柯建銘近日的「雙柯會」，外界看似一般互動交流，但內行人能透析其中乾坤。他分析，前幾天柯建銘接受前總統陳水扁節目專訪時透露，自己掌握賴清德的致命把柄：賴清德是大罷免的主導者，但失敗後卻要柯建銘背鍋、辭去總召謝罪。

▲柯文哲、柯建銘。（圖／記者徐文彬攝）

大罷免政治與金流疑雲

邱毅進一步指出，大罷免雖在政治上失敗，但政治獻金收穫可能頗豐。據傳，曹興誠透露收了幾十億，他自己則負擔一億多元，徐巧芯則說整個過程花費共12億。邱毅質疑，「錢花到哪裡去了？剩下的錢去哪裡？難道不該查清楚嗎？」他認為，柯建銘和陳水扁應該都掌握部分內情，陳水扁在專訪中釋放訊息，「你們在玩什麼是瞞不過我阿扁的」，顯示兩人已在某些議題上結盟。

邱毅形容，柯文哲此時如「黃雀在後」，在雙柯會中雖然其他議題可能意見不合，但在針對賴清德的策略上有合作空間。他分析，柯文哲一邊觀察局勢，一邊配合柯建銘語焉不詳的說法，「我似乎是看懂了，但最緊張的應該是賴清德吧！」