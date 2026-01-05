　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德大罷免金流疑雲曝光？邱毅：阿扁、柯建銘手握致命把柄

▲▼ 總統賴清德發表元旦談話 。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統賴清德 。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

前立委邱毅近日在臉書發文分析，民眾黨前主席柯文哲近期與民進黨總召柯建銘的會面，背後可能暗藏政治算計，對總統賴清德造成壓力。邱毅指出，蔡正元日前在直播中透露，曾無預警接到柯文哲慰問電話，讓他感受到柯文哲「比較有情有義」，尤其相較於馬英九的冷漠，「我有種點滴在心頭的傷感。」

邱毅表示，如果判斷正確，柯文哲已經開始對賴清德展開反擊，他與柯建銘近日的「雙柯會」，外界看似一般互動交流，但內行人能透析其中乾坤。他分析，前幾天柯建銘接受前總統陳水扁節目專訪時透露，自己掌握賴清德的致命把柄：賴清德是大罷免的主導者，但失敗後卻要柯建銘背鍋、辭去總召謝罪。

▲▼ 柯文哲拜會民進黨團 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲、柯建銘。（圖／記者徐文彬攝）

大罷免政治與金流疑雲

邱毅進一步指出，大罷免雖在政治上失敗，但政治獻金收穫可能頗豐。據傳，曹興誠透露收了幾十億，他自己則負擔一億多元，徐巧芯則說整個過程花費共12億。邱毅質疑，「錢花到哪裡去了？剩下的錢去哪裡？難道不該查清楚嗎？」他認為，柯建銘和陳水扁應該都掌握部分內情，陳水扁在專訪中釋放訊息，「你們在玩什麼是瞞不過我阿扁的」，顯示兩人已在某些議題上結盟。

邱毅形容，柯文哲此時如「黃雀在後」，在雙柯會中雖然其他議題可能意見不合，但在針對賴清德的策略上有合作空間。他分析，柯文哲一邊觀察局勢，一邊配合柯建銘語焉不詳的說法，「我似乎是看懂了，但最緊張的應該是賴清德吧！」

01/03 全台詐欺最新數據

355 1 0204 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

竊取台積電機密！檢認證東京威力涉2罪
入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

雙柯會暗藏政治算計？邱毅：最緊張的是賴清德

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

解放軍嫡傳委內瑞拉軍隊潰敗　專家點出中國軍事體系核心弱點

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

賴清德可以做什麼？　黃暐瀚提6建議：彎下身段尋求中間選民支持

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

川普下個目標　邱毅點名「石油大國」政權危險了

嘆馬英九放行獄中投書卓榮泰卻禁播節目　陳水扁：比起外頭天氣心更冷

陳水扁開節目喊卡　總統府：最重要是健康受到最好照顧

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

陳水扁節目喊停！總統府：司法機關依法辦理

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

總統賴清德今天表示，台美關稅協商已邁入最後階段，部分項目關稅率已獲下調；同時也宣布，政府預計今年再度調整基本工資，月薪可望正式「跨過3萬元」。為協助企業因應關稅衝擊，行政院已編列新台幣930億元專案預算，將從人才培育、金融支援、穩定就業與拓展海外市場等面向，協助受影響的中小與微型企業。

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

陳水扁新節目被卓榮泰喊停　王鴻薇：賴清德執政下司法全被政治操作

陳水扁新節目被卓榮泰喊停　王鴻薇：賴清德執政下司法全被政治操作

游淑慧爆戰備用水比日本貴3倍　嗆國防預算是貪污納垢黑箱

游淑慧爆戰備用水比日本貴3倍　嗆國防預算是貪污納垢黑箱

綠委修兩岸條例兩國　趙少康：賴清德應要求撤案

綠委修兩岸條例兩國　趙少康：賴清德應要求撤案

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

