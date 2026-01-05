年費漲到1500元！「好市多曝1情況」適用舊會費　大票人吵翻

▲好市多金卡將調漲到1500元。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

10年來首度調整！好市多官網公告，4月1日起金卡年費將從1350元漲到1500元，即便民眾想提早續約，也是以新的年費來計算，不過如果是4月到期者，且提前在3月續約的話，仍可適用舊會費。消息曝光後，大票會員搖頭直嘆，「身為10幾年的會員，我認真考慮退卡了！」

好市多指出，4月1日起金星主卡從1350元漲到1500元；商業主卡由1150元漲至1500元；商業附卡則從900元漲到1500元，同時也提到上一次調整會費為2016年，過去10年間，好市多持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，旨在提供超越以往的購物體驗。

其中公告也說明，會員卡到期月份為2026年4月(含4月)之後的會員，無論是何時申請續約，都會以新的會員年費來計算，惟2026年4月到期會員，如果提前於3月申辦續約，仍適用舊會員年費。

▲好市多會費調漲。（圖／業者提供）



會員哀號：吃定台灣人，黑卡變相推銷？



消息曝光後，網友紛紛熱議，「商業卡也漲太多了」、「唉...吃定台灣人啊」、「商業會員演都不演了」、「每次來逛好市多都看不出來經濟哪裡不景氣」、「黑卡沒漲的話，考慮辦黑卡，之前一直推銷我都沒理，現在要認真考慮了」、「黑卡沒漲，這是變相要你辦黑卡」。

不少會員更動怒喊話，「一直調漲，年費真的太高了，身為10幾年的會員，我認真考慮退卡了」、「這次躲過，再漲真的要翻牌了」、「一年花不到7萬可以考慮剪卡了」、「希望真的有退卡潮」、「相約一起台中好市多揪團退卡」。

好市多強調，他們始終致力於以合理的價格，為會員提供優質的商品，透過會員費的制度，讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。