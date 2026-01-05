　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衣服沾到醬油！鼎泰豐店員「秒給神秘小物」污漬沒了　前員工揭密

▲▼鼎泰豐,炒飯,油雞,醉雞,約會,聚餐,吃飯。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

鼎泰豐不只以小籠包聞名，服務態度也備受讚譽。一名網友日前到鼎泰豐用餐，不慎將醬油沾到衣服上；服務生見狀火速提供去漬棉，讓污漬瞬間消失，看到如此實用的小物，他忍不住求問，「哪裡買的呀？」文章狂吸2.2萬讚，也釣出前員工解密。

衣服沾到醬油！鼎泰豐祭出「神秘小物」

一名網友近日在Threads發文提到，在鼎泰豐吃飯時，衣服不小心沾到醬油，服務生馬上遞上一個類似去漬用的濕紙巾；沒想到，擦拭乾後污漬竟然神奇消失，讓他忍不住驚呼，「到底是什麼神奇小物，好適合我這個嘴巴漏洞的人放包包，求解哪裡買啊啊啊？」

對此，網友們洗版回應，「上次去家人沾到衣服也給了，特地拍了」、「不愧是台灣頂級餐飲」、「台塑的去漬棉」、「我也好需要～」、「鼎泰豐真的是台灣服務最好的餐飲之一」、「卡...我好需要」、「這什麼神奇東西？我需要」、「哪一種啊？我也需要這個酷酷的東西」、「很需要這種神奇的東東！一直以為只有去漬筆」。

前員工現身解答

該則貼文成功釣出鼎泰豐前員工回應，證實店內確實備有「去漬棉」，但提醒民眾若單純詢問「有沒有濕紙巾」，服務人員會回答沒有。正確做法應是告知服務生，「不小心弄髒衣服了」，服務人員便會準備包含去漬棉與乾淨白毛巾的「去漬包」。

前員工解釋道，使用時應將乾淨毛巾墊在衣服下方，再用去漬棉擦拭上方污漬。店內使用的應該是黃色包裝的台塑生醫產品，「可以直接跟服務生說我滴到衣服了，服務生才會知道您的需求喔！」

每日新聞精選

01/03 全台詐欺最新數據

355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

超討厭打電話！餐廳訂位「1服務超加分」

餐廳訂位看似一件小事，但對不少人來說是社交惡夢。一名網友坦言，超討厭打電話訂位的他，好在不少餐廳推出網路訂位，更大讚是最偉大的發明之一。該文章也戳中大票人的心聲，「餐廳有時環境吵雜在那邊蛤來蛤去？留資料真的超煩躁的」、「網路訂位的優點是24小時都可以訂位」。

即／造謠「北京鼎泰豐」遭掏空　股市聞人起訴

借廁所、電鑽都OK！　房仲實驗店：3成進店客「純聊天」

北富銀揭秘　客服電腦上貼一面鏡子的秘密？

服務時數突破8千小時　門諾4人獲選金牌志工

關鍵字：

鼎泰豐去漬棉服務醬油污漬台灣餐飲

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

