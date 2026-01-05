衣服沾到醬油！鼎泰豐店員「秒給神秘小物」污漬沒了　前員工揭密

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

鼎泰豐不只以小籠包聞名，服務態度也備受讚譽。一名網友日前到鼎泰豐用餐，不慎將醬油沾到衣服上；服務生見狀火速提供去漬棉，讓污漬瞬間消失，看到如此實用的小物，他忍不住求問，「哪裡買的呀？」文章狂吸2.2萬讚，也釣出前員工解密。

衣服沾到醬油！鼎泰豐祭出「神秘小物」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友近日在Threads發文提到，在鼎泰豐吃飯時，衣服不小心沾到醬油，服務生馬上遞上一個類似去漬用的濕紙巾；沒想到，擦拭乾後污漬竟然神奇消失，讓他忍不住驚呼，「到底是什麼神奇小物，好適合我這個嘴巴漏洞的人放包包，求解哪裡買啊啊啊？」

對此，網友們洗版回應，「上次去家人沾到衣服也給了，特地拍了」、「不愧是台灣頂級餐飲」、「台塑的去漬棉」、「我也好需要～」、「鼎泰豐真的是台灣服務最好的餐飲之一」、「卡...我好需要」、「這什麼神奇東西？我需要」、「哪一種啊？我也需要這個酷酷的東西」、「很需要這種神奇的東東！一直以為只有去漬筆」。

前員工現身解答

該則貼文成功釣出鼎泰豐前員工回應，證實店內確實備有「去漬棉」，但提醒民眾若單純詢問「有沒有濕紙巾」，服務人員會回答沒有。正確做法應是告知服務生，「不小心弄髒衣服了」，服務人員便會準備包含去漬棉與乾淨白毛巾的「去漬包」。

前員工解釋道，使用時應將乾淨毛巾墊在衣服下方，再用去漬棉擦拭上方污漬。店內使用的應該是黃色包裝的台塑生醫產品，「可以直接跟服務生說我滴到衣服了，服務生才會知道您的需求喔！」

►台積電飆天價！財經作家「曬ETF華麗陣容」爽翻天 網嗨：媽媽樂

►委內瑞拉「其實跟台灣有仇」 呂秋遠曝2大舊恨：中油資產全被吞

►診所、住家全裝「吊隱式冷氣」 他曝巨大代價：真的是怕了