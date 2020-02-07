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大陸通報疫情42次　華春瑩反批台灣故意誤報數據

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▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國外交部發言人華春瑩今（7日）指出，截至2月7日上午10時，大陸向台灣通報疫情信息42次，台灣向大陸通報19次。她強調，大陸向世衛組織通報的數據信息，均以台灣地區通報的數據信息為準，「如有錯誤，恐怕是台灣故意誤報」。

華春瑩指出，這次疫情發生後，衛健委及時向台灣通報疫情防控最新信息，加強海峽兩岸對疫情的共同應對：主動向台灣地區主動分享包括診療方案、防控方案、常見醫用防護用品使用範圍指引等在內的16份技術類資料；主動向台灣地區通報新型冠狀病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息；主動即刻通報在大陸確診的台灣同胞的信息，與台灣地區溝通疫情、追蹤密切接觸人員。
她表示，根據統計，截至2月7日上午10時，大陸向台灣通報疫情信息42次，台灣向大陸通報19次。大陸向世衛組織通報的數據信息，均以台灣通報的數據信息為準。如有錯誤，恐怕是台灣故意誤報。

華春瑩重申，WHO是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與WHO等國際組織活動，必須在一個中國原則下通過兩岸協商作出安排。根據中方同世衛組織達成的安排，台灣的醫療衛生專家可以參加世衛組織相關技術會議，有需要時世衛組織專家可赴台灣進行考察或提供援助。

此外，台灣能夠及時獲取世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件信息，台灣發生的突發公共衛生事件信息也能夠及時向世衛組織通報。

她強調，這些安排都確保無論是台灣本土還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣均可及時有效應對，「奉勸美方和台灣的一些人停止以疫情為藉口的政治炒作和政治化操弄。」

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