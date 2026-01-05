快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

▲好市多將調整會費。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）宣布，將自4月1日起調整會員年費，其中金星主卡年費由現行的1350元調漲至1500元，調幅150元。台灣好市多說明調整原因，並強調將持續擴大商品優惠，回饋所有會員。

台灣好市多前次調漲會員費是2016年9月由1200元漲至1350元，此次是近10年後再次調漲。根據公告，金星主卡會費由1350元調至1500元，商業主卡由1150元調至1500元，商業副卡由900元調至1500元。

▼好市多會費調漲公告。（圖／業者提供）

除了費用調整，跟過往不同的是，2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡，同行者為1+2人，跟金星卡相同。

好市多表示，始終致力於以合理的價格，為會員提供優質的商品，透過會員費的制度，讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。

台灣好市多上一次調整會費為2016年，過去10年間，好市多持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，旨在提供超越以往的購物體驗。

調整會員費之後，好市多表示，將持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。