台東縣開罰首例！民眾隱匿大陸旅遊史　衛生局開罰3萬元

▲ 台東縣首例民眾隱匿大陸旅遊史，健保卡查驗抓包。（圖／記者楊鈞翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

有民眾至大陸旅遊返台後，因出現上呼吸道症狀，就醫經醫師詢問TOCC(旅遊史、職業別、接觸史及是否有群聚感染狀況)，個案否認未告知，經醫師以健保卡查驗後發現有出入境資料才坦承，行為嚴重造成醫護人員暴露疑似傳染危險性，台東縣衛生局特別依相關法令開罰3萬元，也是台東縣首例，衛生局呼籲民眾就醫時應如實說明相關旅遊或病症，不可蓄意隱瞞，以免受罰且讓醫護人員身陷感染的疑慮。

台東縣衛生局表示，該民眾經醫師健保雲端查驗發現14天內有出入境資料，個案才如實陳述，所幸後續檢驗結果為陰性排除，但個案行為已明顯違反傳防法第31條醫療機構人員於病人就診時，應詢問其病史、就醫紀錄、接觸史、旅遊史 及其他與傳染病有關之事項；病人或其家屬，應據實陳述，依據同法罰則第69條規定，衛生局處以個案罰款3萬元整。

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衛生局再次呼籲如有急性呼吸道感染症患者，應避免出入公共場所及醫療院所。返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打疾管署防疫專線1922或衛生局24小時通報專線0975-288155，依指示配戴口罩，衛生機關將協助後送就醫診療。就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。對民眾就醫有任何刻意隱匿行為決不寬待，請民眾切勿以身試法。

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