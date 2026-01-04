最低時薪變196元！飲料店老闆嘆「營業額都不夠」：多賤才開店

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

最低工資於115年1月1日起，由現行的月薪新台幣2萬8590元上調至2萬9500元，時薪同步由190元提高至196元。就有飲料店老闆透露，夫妻倆幾乎把自己當成全職勞工使用，「14小時×196元×2個人＝5488元」，但現實卻是「我們常常一天營業額沒到這個金額」，哀歎「到底是多賤的體質才會自己開店做老闆」，貼文引發討論。

有飲料店老闆在Threads發文，今年時薪調整為196元，可沒有請員工的夫妻倆，已經幾乎把自己當成全職勞工使用，「14小時×196元×2個人＝5488元」，現實卻是「我們常常一天營業額沒到這個金額」。

自己繳勞健保、沒年終、沒特休

他無奈道，當老闆不只沒有年終、沒有特休，勞保、健保還得自己繳，怎麼算都覺得心酸，只能苦笑配上表情符號自嘲，「到底是多賤的體質才會自己開店做老闆？」也在留言處補充，夫妻倆很努力經營自己的品牌，「只是想表達，希望可以每天至少都要達到這個金額而已。」

貼文引發討論，「辛苦了，開店那種整個月沒有休假的艱辛，真的外人很難體會」、「夫妻一起 All in 在同一個低天花板的生意中，風險管理評估就太高了」、「餐飲業雖然辛苦，不過看到可以看到客人滿意的表情。這麼直接的工作是很少有的，不過整個大環境在改變，餐飲業真的很辛苦，希望從事餐飲業的朋友一起加油。」

有過來人則分享，「你相信嗎？2000年開始創業，除了過年中秋端午我將近10年沒放過假，十年沒過過生日，每天工作超過15個小時以上，經常連續工作3-40個小時以上」、「我網路店，目前30萬淨利20%，工作時數大概也14小時；後面漲價去上班，工作時數縮到3小時，營業額15萬，淨利25%，勞健保給老闆出，心裡也比較舒服。」