估跌破5℃　首波寒流時間曝

氣象專家吳德榮提醒，周三至周六清晨強冷空氣籠罩，逐日的清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，並將成為入冬以來首波寒流。

強冷空氣周二南下



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，下午北台雲量漸增；傍晚起至周二晨另一波強冷空氣「前緣」快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周二上午起天氣逐漸轉晴，強冷空氣緊接南下，氣溫驟降，越晚越冷；周三至周六清晨強冷空氣籠罩，其強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，輻射冷卻的效應猶勝前波，逐日的清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，並將成為入冬以來首波寒流（定義：台北測站≦10度）。

估成入冬首波寒流



吳德榮指出，而要特別叮嚀的是周三至周六晨天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後氣溫驟降，常有部分地區再創低溫，日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要注意照料，以保安康。

吳德榮表示，此波強冷空氣2000公尺以上高山雖可降至零度以下，但缺水氣，降雪機會渺茫，無需期待；周六白天至周日冷空氣漸減弱，氣溫略升，但仍是晴朗、早晚氣溫很低、日夜溫差大的天氣。