民進黨誰選台北市長？王世堅：黨內積極評估中　再過1、2周會有結論

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

各黨積極布局2026地方大選，但民進黨台北市長人選未定，外界關注由誰對上現任市長蔣萬安。民進黨立委王世堅今（5日）表示，黨內正積極針對幾位優秀候選人評估，應該再過1、2個禮拜就會有結論了。

針對台北市長選舉，王世堅多次表態無意願參選，今（5日）再被問及相關議題時，他表示，黨正積極、緊鑼密鼓的針對幾位優秀的候選人評估，如他推薦的黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、行政院副院長鄭麗君和前立委高嘉瑜，這些都是非常優秀的人，應該再過1、2個禮拜就會有結論了。

有關「母雞」難產，讓基層「小雞」焦慮部分，王世堅指出，民進黨參選議員的朋友們完全不需要焦慮，「他們很清楚他們自己的實力」，像是連任好幾屆的洪健益、劉耀仁、張文潔等都非常強，完全不需要市長候選人對他們的拉抬。

王世堅認為，要參選的新人朋友也都在社會有一定歷練、學養俱佳，自己不會把這些參選議員的好朋友們列為所謂「小雞」，必須靠「母雞」市長候選人拉抬，「誰拉抬誰還不知道咧！」因此他認為沒有所謂小雞焦慮的問題。

王世堅也說，自己跟議會有很深的淵源，擔任近20年議員，和幾位資深議員都是很好的朋友，若他們要爭取連任，「不管他們有沒有需要我，我一定就去幫忙他們」；至於參選新人們，只要通過初選，有需要他的地方也一定去，「像我這樣子會熱心去幫大家輔選的很多，在我們立委裡面有好多」。

此外，農曆新年即將到來，王世堅也推出「一馬當堅」春聯，談及設計理念，王世堅說，馬年一般都是一馬當先，但他想說諧音「一馬當堅」，「我這個『堅』我覺得很好」，代表搶著當最堅定、走在正義這條路上，完全沒有別的意思，一馬當堅跟一馬當先都是當務之急。

至於是否會全台發放？王世堅表示，自己好像只印製1萬2千張，除了在他的選區，有很多好朋友向他登記，應該是夠，只要有需要的朋友們打電話來，助理會幫忙送過去。

▼王世堅「一馬當堅」春聯。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）