犯保士林分會辦新年關懷餐會　34戶馨生家庭齊聚迎新年

▲最高檢察署檢察總長邢泰釗、法務部主秘余麗貞、保護司副司長林秀敏、士檢檢察長張云綺、台高檢主任檢察官侯千姬，以及犯保協會總會顧問張紜瑋等人，逐桌向馨生家庭致意並送上新年祝福。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

超暖！為關懷犯罪被害人及其家屬，財團法人犯罪被害人保護協會台灣士林分會於1月4日，在大直典華婚宴會館舉辦「馨境樂園新年關懷餐會」，邀請34戶、共91位馨生人齊聚一堂，在新年之際透過團聚與陪伴，感受社會溫暖，迎接嶄新的一年。

多位司法與行政體系長官也親自到場表達關懷，包括最高檢察署檢察總長邢泰釗、法務部主任秘書余麗貞、保護司副司長林秀敏、士林地檢署檢察長張云綺、台灣高等檢察署主任檢察官侯千姬，以及犯保協會總會顧問張紜瑋等人，逐桌向馨生家庭致意並送上新年祝福。

長官們除向馨生人賀新年，也鼓勵馨生夥伴多走出戶外、適度放鬆身心，在陪伴與支持中逐步療癒過往傷痛，迎向新的生活篇章。

▲犯保士林分會將持續秉持「關懷、愛心、溫馨」的服務核心價值，提供即時關懷 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本次活動延續犯保士林分會一貫溫暖細膩的關懷精神，除準備豐盛餐敘，並安排互動遊戲，讓馨生家庭與貴賓們有更多交流時光。活動也特別邀請犯保協會基隆分會的馨生鼓隊揭開序幕，熱鬧的鼓聲為現場注入歡樂氣氛。

犯保士林分會主任委員林志銜也特別關心年幼即失去至親的馨生子女，加碼致贈新年紅包，祝福孩子們平安健康成長，盼這份心意能成為他們未來道路上的溫暖陪伴。

此外，為體恤因重傷而外出不便的馨生夥伴，分會也特別安排無障礙計程車專車接送，讓重傷馨生人能安心參與活動，展現犯保士林分會以人為本、設身處地的關懷精神。

▲除準備豐盛餐敘，並安排互動遊戲，讓馨生家庭與貴賓們有更多交流時光 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

犯保士林分會表示，未來將持續秉持「關懷、愛心、溫馨」的服務核心價值，提供即時關懷、復健照護補助、心理諮商與輔導，以及訴訟過程一路陪伴等全人支持服務，陪伴馨生人勇敢向前。若有被害人保護相關問題，可撥打保護專線 0800-005-850 洽詢。