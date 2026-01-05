江啟臣、楊瓊瓔誰選台中？　鄭麗文曝16日協調提名：絕對公平

▲國民黨主席鄭麗文致送王金平最高顧問聘書，會後兩人一同接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨備戰下屆台中市長選舉，傳出黨中央將於本月16日啟動首波協調，邀集立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔北上協商。江與楊今（5日）同框參加台中市政府舉辦中台灣燈會記者會，會後江重申「未收正式通知」，但楊卻稱已收到告知，究竟有無要協調撲朔迷離。國民黨主席鄭麗文對此表示，包含台中市、宜蘭縣，中央和地方黨部已經安排協調時程，積極推動提名。

2026縣市長提名，目前國民黨需要協調的縣市包含宜蘭、新竹、台中。新竹部分，12月底在黨中央與新竹縣長楊文科協調下，立委林思銘宣布讓賢退出，剩下副縣長陳見賢與立委徐欣瑩兩強相爭。

宜蘭縣長提名部分，國民黨由立委吳宗憲和宜蘭縣議長張勝德角逐，民眾黨日前早已徵召前立委陳琬惠出戰，待國民黨內部協調完成後，藍白還會協調出最終人選。

台中市長部分，傳出已經敲定16日協調市長人選，但江啟臣稱沒有收到黨中央通知。對此，鄭麗文上午拜會立法院前院長王金平並於受訪時表示，的確有超過兩位有意參選縣市長的縣市，包含台中市、宜蘭縣，中央和地方黨部已經安排協調時程，如今積極推動當中，不偏不倚、公平公正，國民黨團結對抗民進黨，為所有縣市人民服務。