　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣、楊瓊瓔誰選台中？　鄭麗文曝16日協調提名：絕對公平

▲▼國民黨鄭麗文主席率副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑、文傳會主委吳宗憲，前往宏國大樓拜會前立法院長王金平，並致贈最高顧問聘書。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席鄭麗文致送王金平最高顧問聘書，會後兩人一同接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨備戰下屆台中市長選舉，傳出黨中央將於本月16日啟動首波協調，邀集立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔北上協商。江與楊今（5日）同框參加台中市政府舉辦中台灣燈會記者會，會後江重申「未收正式通知」，但楊卻稱已收到告知，究竟有無要協調撲朔迷離。國民黨主席鄭麗文對此表示，包含台中市、宜蘭縣，中央和地方黨部已經安排協調時程，積極推動提名。

2026縣市長提名，目前國民黨需要協調的縣市包含宜蘭、新竹、台中。新竹部分，12月底在黨中央與新竹縣長楊文科協調下，立委林思銘宣布讓賢退出，剩下副縣長陳見賢與立委徐欣瑩兩強相爭。

宜蘭縣長提名部分，國民黨由立委吳宗憲和宜蘭縣議長張勝德角逐，民眾黨日前早已徵召前立委陳琬惠出戰，待國民黨內部協調完成後，藍白還會協調出最終人選。

台中市長部分，傳出已經敲定16日協調市長人選，但江啟臣稱沒有收到黨中央通知。對此，鄭麗文上午拜會立法院前院長王金平並於受訪時表示，的確有超過兩位有意參選縣市長的縣市，包含台中市、宜蘭縣，中央和地方黨部已經安排協調時程，如今積極推動當中，不偏不倚、公平公正，國民黨團結對抗民進黨，為所有縣市人民服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委high喊林宜瑾撤兩岸條例草案　辦公室打臉：根本還沒送出去

總預算卡關TPASS恐停擺　北北基桃12日共商經費救「通勤月票」

尚未修法納管退役校官赴陸　藍黨團爆：多人已被通知全面改申請制

傳賴、卓擬下鄉宣講總預算　王鴻薇諷：要講就請用功別再自創憲法

總預算案遲未審鄭麗文怪賴清德　綠嗆耍嘴皮：是藍白忙於推動違憲法案

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

傳賴清德將下鄉宣講總預算　鄭麗文諷：擺明只想提早打選戰

鄭麗文親送「最高顧問」聘書　王金平：希望國民黨正常發展

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

藍委high喊林宜瑾撤兩岸條例草案　辦公室打臉：根本還沒送出去

總預算卡關TPASS恐停擺　北北基桃12日共商經費救「通勤月票」

尚未修法納管退役校官赴陸　藍黨團爆：多人已被通知全面改申請制

傳賴、卓擬下鄉宣講總預算　王鴻薇諷：要講就請用功別再自創憲法

總預算案遲未審鄭麗文怪賴清德　綠嗆耍嘴皮：是藍白忙於推動違憲法案

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

傳賴清德將下鄉宣講總預算　鄭麗文諷：擺明只想提早打選戰

鄭麗文親送「最高顧問」聘書　王金平：希望國民黨正常發展

記憶體賺爛！南亞科11月狂賺42.35億　年增率衝破2097%

川普軍事行動完全無法制衡？

快樂天堂變調！佛州迪士尼「停車場驚見屍體」　4個月第6死

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

最愛什麼公設？房產達人首推「2項」太實用　爆一票屋主共鳴

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

【還以為升天了QQ】鬥魚天冷睡超死...飼主叫不醒崩潰敲缸牠超不爽

政治熱門新聞

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

雙柯會暗藏政治算計？邱毅：最緊張的是賴清德

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

解放軍嫡傳委內瑞拉軍隊潰敗　專家點出中國軍事體系核心弱點

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

賴清德可以做什麼？　黃暐瀚提6建議：彎下身段尋求中間選民支持

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

川普下個目標　邱毅點名「石油大國」政權危險了

嘆馬英九放行獄中投書卓榮泰卻禁播節目　陳水扁：比起外頭天氣心更冷

陳水扁開節目喊卡　總統府：最重要是健康受到最好照顧

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

陳水扁節目喊停！總統府：司法機關依法辦理

更多熱門

相關新聞

收最高顧問聘書　王金平：希望國民黨正常發展

收最高顧問聘書　王金平：希望國民黨正常發展

國民黨主席鄭麗文日前宣布聘請前立法院長王金平擔任國民黨的「最高顧問」，為了展現對王金平的高規格重視，鄭麗文今（5日）在4位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑等人陪同下，親自前往王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。王金平會後受訪表示，自己對國民黨有三方面的期待，希望協助國民黨正常發展，並重返執政。

重用張顯耀引南部炸鍋　鄭麗文否認了

重用張顯耀引南部炸鍋　鄭麗文否認了

16.3億被認不當黨產！救國團籲國會還公道　黃國昌：修法有2爭點

16.3億被認不當黨產！救國團籲國會還公道　黃國昌：修法有2爭點

露營區收毒包裹！旅泰男涉走私市價400萬大麻

露營區收毒包裹！旅泰男涉走私市價400萬大麻

爆曾建議「陳佩琪參選2026」　黃國昌曝柯文哲反應

爆曾建議「陳佩琪參選2026」　黃國昌曝柯文哲反應

關鍵字：

國民黨江啟臣楊瓊瓔台中2026鄭麗文

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面