避接觸感染　中國在武漢推智慧機器人送藥救命

▲京東物流自主研發的智能配送機器人，完成武漢配送首單。（圖／京東提供）

記者陳政錄／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，中國大陸為避免接觸感染，除有外賣業者推「無接觸定點配送」，也在重災區武漢市等地試行機器人智能配送。京東物流就在昨（6日），完成疫情爆發後武漢智能配送的第一單，將醫療物資送到武漢第九醫院。

根據京東集團說法，2月6日，在武漢市青山區吉林街上，機器人從京東物流仁和站出發，沿著街道一路前行，靈巧地躲避車輛和行人，穿過建設二路路口，順利將醫療物資送到了武漢第九醫院，醫護人員說，「真是幫了大忙！」

▲武漢封城後，街上實行交通管制。（圖／讀者提供）

京東表示，這是疫情爆發後武漢智能配送的第一單，由京東物流自主研發的智慧配送機器人執行。同時，武漢第九醫院是武漢市收治新型冠狀病毒感染肺炎的定點醫院，收治大批確診患者。

面對傳染力超強的新型冠狀病毒肺炎，京東流從各地抽調配送機器人，推動智能配送常態化。京東物流X事業部負責人說，之後會將L4自動駕駛技術與套件對外開放，為其他機器人廠商提供技術支持和升級，擴大配送物資範圍，覆蓋於已隔離的醫院、小區。

除物資配送外，中國移動和達闥科技也聯合在武漢協和醫院、同濟天佑醫院啟動5G智能醫護機器人，透過雲端系統，其服務機器人、消毒清潔機器人可幫忙在醫院執行導診、消毒、清潔和送藥等工作，減輕醫護人員壓力。

同時，機器人也能在疫區內進行醫藥配送、進行地面消毒清潔；專門裝載消毒水箱的5G雲端智能機器人，可按規定路線執行消毒清潔任務，降低人員交叉感染風險。