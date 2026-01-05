　
政治

解放軍嫡傳委內瑞拉軍隊潰敗　軍事專家點出中國軍事體系核心弱點

▲▼衛星照曝！馬杜洛藏身處遭空襲「整片炸光」　軍事基地淪廢墟。（圖／路透）

▲馬杜洛藏身處遭空襲「整片炸光」，軍事基地淪廢墟。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

委內瑞拉國家武裝部隊（FANB）長期被視為南美洲裝備最精良，而且訓練最具「中國特色」的軍隊；然而，在美軍近日發起的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）中，這支解放軍嫡傳，號稱擁有從太空到水下全方位作戰能力的軍隊，卻在幾個小時內陷入指揮癱瘓與體系瓦解。對此，軍事觀察家指出，委內瑞拉軍隊的表現，折射出中國軍事體系的一個核心弱點，「硬體堆砌」不等於「體系作戰能力」。他說，中國的軍事輸出往往強調單一裝備的性能數據，或者閱兵式上的視覺震撼，但在系統整合與實戰能力，明顯尚未經過現代高強度戰爭的檢驗。

委國擁有號稱南美最強的北京神盾防空網

專家指出，在行動開始前，外界普遍評估委內瑞拉具備極高的「反介入」能力，原因是過去十年間，北京向加拉加斯輸出了全套的軍事解決方案，台灣的在地協力者過去也大力的吹噓，這些軍事能力包括：天眼與導航：委軍全面接入中國「北斗衛星導航系統」，並在埃爾松布雷羅（El Sombrero）運作中國建立的衛星地面站，理論上擁有獨立於美國GPS之外的精確打擊與通訊能力。

在制空與打擊面上，委國裝備了中國製雷達系統，好比JYL-1三座標雷達等及先進指管，讓委國擁有號稱南美最強的北京神盾防空網。至於在地面與特戰能力上，近年來委內瑞拉的中高階軍人大量的前往中國接受訓練。

另外，在網絡與情報上，委國則透過中興通訊（ZTE）技術建立的數位監控系統與「祖國卡」數據庫，被認為能有效掌控社會動向並防禦網絡滲透。

這位專家指出，當「絕對決心行動」的電子戰序幕拉開，這條精心打造的防線卻顯得脆弱不堪，戰事爆發的第一小時，最讓軍事專家震驚的不是雙方火力的差距，而是委內瑞拉軍方的「資訊沉默」。他表示，越來越多的消息透露，美軍的電子壓制在瞬間癱瘓了師承解放軍的指管，被寄予厚望的中製雷達系統在面對美軍先進的干擾技術下，甚至無法分辨誘餌與實體。

無法完成數據鏈接　指揮中心與前線部隊失聯

委內瑞拉引以為傲的「北斗導航作戰能力」在複雜的電磁環境下完全無法作用，雖然衛星本身未受攻擊，但依賴北斗終端的地面部隊在美軍的全頻段干擾下，無法完成數據鏈接，導致指揮中心與前線部隊失聯。這位軍事專家指出，那些在閱兵典禮上整齊劃一的VN-4裝甲車隊，在缺乏戰場態勢感知（Situational Awareness）的情況下，也成了失明的移動活靶。

專家表示，中國向委內瑞拉輸出的網路監控技術，主要設計邏輯是用於「對內維穩」與「社會控制」，而非應對國家級的「網絡攻防戰」。當美軍網戰部隊發動攻勢，中方引以為傲的數據監控系統，在面對美軍的「混合戰爭」手段時，不僅未能提供預警，反而因為系統僵化，導致情報傳遞滯後，決策層陷入混亂。

▼委內瑞拉總統馬杜洛被抓。1月3日凌晨首都卡拉卡斯（Caracas）發生多次爆炸，現場升起滾滾濃煙（圖／路透）

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛被抓。1月3日凌晨首都卡拉卡斯（Caracas）發生多次爆炸，現場升起滾滾濃煙（圖／路透）

一位智庫資深分析師指出，「委內瑞拉軍隊的表現，折射出中國軍事體系的一個核心弱點——『硬體堆砌』不等於『體系作戰能力』。」他說，中國的軍事輸出往往強調單一裝備的性能數據，或者閱兵式上的視覺震撼，但在「系統整合」與「實戰能力」上，明顯尚未經過現代高強度戰爭的檢驗。

他認為，從太空的衛星軌道，到地面的數位監控，再到水下的聲納探測，委內瑞拉這些解放軍「高端能力」看似擁有現代戰爭所有元素，但殘酷的事實是，這完全與美軍「聯合作戰指揮系統」這回事不同等次。

現代戰爭是在演算法數據鏈與抗干擾的極限比拼

一位熟悉國防事務的台灣官員表示，「絕對決心行動」雖然發生在加拉加斯，但最感到寒意的恐怕是北京，因為這場戰事證明，光靠複製美軍的編制、購買先進的硬體、甚至發射自己的衛星，並不足以保證勝利，真正的現代戰爭是在「演算法、數據鏈與抗干擾能力的極限比拼」。

該位官員受訪時說，委內瑞拉軍隊在中國長期的「調教」與武裝下，依然在現代戰爭機器的輾壓下迅速崩潰。這不僅戳破了「南美最強」的泡沫，更讓世界看清，中國解放軍那套光鮮亮麗的「大國重器」，在脫離了演習場的劇本後，距離真正的「能打仗、打勝仗」，還有一段漫長且艱難的路要走。

01/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【付費解鎖技能】沒食物時水豚毫無反應　聞到食物馬上給握手XD　

川普宣布「掌控委內瑞拉」：美國說了算

川普宣布「掌控委內瑞拉」：美國說了算

美國3日凌晨對委內瑞拉發動大規模行動，逮捕長期執政的專制總統馬杜洛及其妻子，並將兩人押解回美國境內。美國總統川普4日晚間宣布，美國正「掌控」委內瑞拉，並透露正與剛宣誓就職的代理總統羅德里格茲（Delcy Rodríguez）接觸。

外界憂共軍對台複製「斬首」行動　國防部：對各種突發狀況都有整備

外界憂共軍對台複製「斬首」行動　國防部：對各種突發狀況都有整備

台裔青年：委內瑞拉版白色恐怖落幕

台裔青年：委內瑞拉版白色恐怖落幕

委內瑞拉職棒循環賽宣布7日重啟

委內瑞拉職棒循環賽宣布7日重啟

美逮馬杜洛　歐盟聯合聲明：應尊重委內瑞拉人民自決

美逮馬杜洛　歐盟聯合聲明：應尊重委內瑞拉人民自決

委內瑞拉中國軍事美軍電子戰北斗系統

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

