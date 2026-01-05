川普下個目標　邱毅點名「石油大國」政權危險了

記者陳俊宏／綜合報導

美國突襲委內瑞拉，生擒長期執政的專制總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。對此，前立委邱毅認為，馬杜洛只剩兩條路，一是俯首認罪，二是矢口否認，最後被美國處死；而美國總統川普要搞垮的下一個對象，「應該是另一個石油大國伊朗」，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）政權危險了。

很多人笑美軍紙老虎不敢打

邱毅在臉書說，委內瑞拉並不是小國，它有12萬國防兵、100多萬民兵，又是石油供應大國，從查維斯到現在馬杜洛，一直是中南美洲的反美核心。

邱毅表示，所以川普在加勒比海陳兵三個月，很多人笑美軍紙老虎不敢打；滿月夜，美國CIA結合內鬼得到精準情報，抓準馬杜洛行蹤，先對首都加拉加斯進行飽和攻擊，把委內瑞拉防空系統打個措手不及。

▼川普突襲活捉馬杜洛。（圖／路透）



教科書式斬首行動

邱毅指出，然後三角洲特種部隊閃電出擊，在飽和攻擊掩護下的低空飛行，委內瑞拉的雷達系統沒偵查到7架直升機、84名特戰隊員，馬杜洛夫妻被生擒，這是場教科書式的斬首行動。

邱毅提到，有些人看了一定心驚膽寒，中國大陸也有類似的特戰部隊，聽說更加厲害，而且極其神秘，連具體名稱都不知道。

邱毅表示，馬杜洛被押到美國後，美國指控他是販毒頭領，委內瑞拉是毒品販賣中心，大量毒品妨害美國國家安全，現在的馬杜洛，人為刀俎我為魚肉，他只剩兩條路，一是俯首認罪，有做的沒做的都認了，保住一條命；二是堅持下去絕不屈服，沒做的矢口否認，最後被美國處死。

▼馬杜洛被押到美國。（圖／路透）



川普下一個對象應是伊朗

邱毅說，川普這下得意了，這算是他上任後的第一場勝利，對今年的中期選舉大大加分；至於被批評戰爭罪、反人類罪，他知道勝者為王，根本不在乎。

邱毅指出， 在馬杜洛被活逮後，美國大概扶持個傀儡政權，自此委內瑞拉成為美國附庸；川普公開警告哥倫比亞總統，要他「小心點」，顯然川普在殺雞儆猴，震懾其他國家。

邱毅認為，而川普要搞垮的下一個對象，應該是另一個石油大國伊朗，在美國的經濟制裁下，伊朗爆發嚴重的經濟危機，貨幣貶值56%，通貨膨脹率43.5%，青年失業率19%；在美以的主導下，抗議人潮擁上街頭，與安全部隊出現流血衝突，哈米尼政權危險了。