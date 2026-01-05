談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

記者郭運興／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲日前被問及白委「兩年條款」，僅以「私下討論」做為回應。對此，民眾黨主席黃國昌今（5日）表示，陳昭姿的部分比較特別，她會跟柯文哲去處理，其他人兩年條款不會受影響，「今天早上來節目以前，我已經在黨團簽辭職書了」。他也透露，柯文哲確實有跟他提過留在立法院，但自己跟柯說「我是主席，我也是總召」，希望這個黨給人家的感覺是有制度的。

▲柯文哲、黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）

黃國昌接受節目「誰來早餐」專訪提到兩年條款，他表示，陳昭姿的部分比較特別，她會跟柯文哲去處理，但是其他人兩年條款不會受影響，「今天早上來節目以前，我已經在黨團簽辭職書了」，因為有一些行政程序要跑，所以今天黨團會把各個委員的辭職書收來。

主持人追問「等於今天已經辭去立委」？黃國昌表示，沒有啦，先簽，等到1月30日送出，2月1日才有辦法讓新的委員在最短的時間接上，因為有一些作業是中選會、內政部要跑的，以民進黨政府無恥的程度，也要算空窗期會搞多久？會不會在裡面上下其手？這都是必須要先預防的事情。



主持人也詢問「陳昭姿的兩年條款可能有意外安排」？黃國昌指出，這就是柯文哲做處理的，去年夏天，有黨代表提案要暫緩兩年條款、有黨代表認為要執行，自己那天在黨代表大會語重心長地跟大家講，台灣民眾黨遭遇外力非常殘酷的攻擊，黨一定要團結，都是為黨好，徵求大家同意可不可以不要表決，自己說完所有考慮，最後下了結論，維持兩年條款制度，除非柯文哲另有指示。

被問到「柯文哲會不會過幾天也指示，黃國昌遭司法追殺，希望繼續留在立法院」？黃國昌透露，柯文哲確實有跟他提過，但自己跟柯說「我是主席，我也是總召」，希望這個黨給人家的感覺是有制度，而且接下來黨團的運作，不是辭了就撒手不管，自己每個禮拜二、禮拜五晨會還是要跟新立委開，也還有很多其他事情要做。