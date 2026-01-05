　
賴清德可以做什麼？　黃暐瀚提6建議：彎下身段尋求中間選民支持

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德日前提出8年1.25兆國防特別預算，數度遭到藍白在程序委員會封殺。對此，表態支持軍購的黃暐瀚今（5日）表示，賴總統，可以做什麼？他提出6大建議直言，賴總統民調支持度，已經站回四成，軍購預算國人過半支持，這時應該懂得彎下身段，盡力尋求中間選民的支持，唯有藍白選民回頭要求在野黨積極面對軍購預算，才會真的對藍白立委造成壓力，這關鍵就在總統手上，就看賴總統願不願意。

黃暐瀚表示，有關軍購的議題，該說的自己已經說明清楚了，無需贅述。身為支持厚植國防的公民，除了呼籲在野黨「速排速審」之外，行政部門「該做什麼」？賴總統「可以做什麼」？自己也有一些建議。

黃暐瀚表示，第一「軍購國情報告」，正因為1.25兆國防特別軍購受到在野黨的強力阻擋，為了讓它能夠通過，三軍統帥如果願意到立院「國情報告」（依憲法規定進行），一定可以增加更多國人支持。

黃暐瀚說，第二「立院彈劾說明」，總統被立院彈劾，立院將邀請被彈劾人到立院說明。依規定總統可以選擇不去，但如果賴總統願意去，對於爭取中間選民的認同，會有一定的幫助。

黃暐瀚指出，第三「編列軍人加薪預算」，在野黨反對國防特別條例，並以「政院拒絕幫軍人加薪」為由反譏。這件事與「普發一萬元」如出一轍，什麼叫「行政權被侵犯」，嘴巴說破也沒多少人聽懂。為了爭取民眾支持國防預算，同步執行國會的加薪修法（依舊等待釋憲結果），可大大降低在野黨的反對力道。

黃暐瀚指出，第四「召開國是會議」，國是會議邀集朝野各界、社會賢達，針對重大議題交換意見，尋求更多共識與支持。

黃暐瀚提到，第五「補提大法官」，會不會被藍白阻擋是一回事，繼續依憲法提名大法官，是總統職責。若能補滿15位大法官，將可完備憲法法庭的運作功能；反之，民眾也會檢視藍白反對是否合理？

黃暐瀚說，第六「下鄉跟人民報告」，總統的團結十講，還有六講待續，有關軍購、兩岸、民生等相關議題，都可以繼續跟人民頭家報告，爭取支持。

黃暐瀚指出，從大罷免大失敗之後，賴總統的民調支持度，已經站回四成，其中軍購預算國人過半支持，民眾其實並不支持藍白在立院擱置1.25兆特別預算，這時賴總統應該懂得彎下身段，盡力尋求中間選民的支持，特別是淺藍淺白的民眾。

黃暐瀚強調，唯有藍白選民自己回頭要求在野黨積極面對軍購預算，才會真的對藍白立委造成壓力，這關鍵就在總統手上，就看賴總統願不願意。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

