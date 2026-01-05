　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美抓馬杜洛鄭麗文要賴清德別挑釁　綠委諷主席好當：起手式賴給賴清德

▲▼民進黨立法院黨團書記長陳培瑜接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團書記長陳培瑜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores），國民黨主席鄭麗文喊話總統賴清德，「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（5日）諷刺，鄭麗文所有問題起手式都是先「賴」給賴清德，如果這句話這麼好用，那這個黨主席位置未免也太好當了。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲和書記長陳培瑜今（5日）召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會，並於會後進行輿情回應。

陳培瑜表示，鄭麗文當主席以來，所有問題起手式都是先「賴」給賴清德，如果這句話這麼好用，那這個黨主席位置未免也太好當了。在譴責別人之前，要不要想想國民黨支持者如何看待她越來越親中、越來越紅這件事？凡事指責賴清德，並不能解釋自己為什麼越來越親中。

陳培瑜認為，當多位國民黨大咖不與她同台，甚至台北市長蔣萬安不敢與她一同參加升旗典禮時，要不要想一想，自己才是真正的麻煩製造者，鄭麗文選擇站在一起的對象，是被國際公認「最麻煩的麻煩製造者」，也就是中國的極權政府。

 
更多新聞
