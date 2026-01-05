陸2025車市銷售成績單曝　六大車企領銜...比亞迪穩坐龍頭

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2025年車市年度成績單正式出爐，多家上市車企陸續公佈全年銷售數據。從整體表現來看，新能源車（電動車，下同）持續扮演成長核心，自主品牌主導市場的態勢進一步鞏固，同時「向海外要成長」已成為主流策略，其中，比亞迪以上看460萬輛的銷量穩居龍頭，其餘大型車企也多數維持正成長。

《澎湃新聞》報導，2025年中國車市收官戰報落地，A股及H股上市的六大車企——比亞迪、上汽集團、吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車、長城汽車都先後披露了2025年的銷量表現。

▲大陸六大車企2025年銷量。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

六家領銜的車企在2025年皆實現不同幅度的年增長，且多數完成或接近先前公佈的年度銷量目標。新能源車已成為頭部車企的基本盤，自主品牌在整體車市中的主導地位亦趨於穩固，反映中國車市結構性轉變已逐步定型。

▲上汽大眾寧波廠。（圖／CFP）

在銷量排行方面，比亞迪以全年銷售460.24萬輛續居第一，年增率7.73%。其中，純電動車銷量達226萬輛，首次超越特斯拉，成為全球純電車銷量冠軍。排名第二的上汽集團全年銷量為450.7萬輛，與比亞迪差距約10萬輛，年增率達12.3%，完成450萬輛的年度目標。

吉利汽車全年銷量302.46萬輛，年增幅高達39%，超額完成300萬輛目標。其中，主打高CP值的「銀河」系列全年銷量123.58萬輛，年增幅達150%；高等級品牌極氪與領克則分別貢獻22.41萬輛與35.05萬輛。

長安汽車全年銷量291.3萬輛，年增8.5%，創近九年新高，但與原定300萬輛目標仍略有差距。奇瑞汽車全年銷量則為263.14萬輛，年增8%，刷新歷史紀錄；若納入集團口徑，奇瑞集團全年銷量達280.64萬輛。

至於長城汽車全年銷量132.37萬輛，年增7.33%，其中，新能源車銷量40.37萬輛、海外銷量50.61萬輛，均維持雙位數成長。

▲吉利集團。（圖／CFP）

外界分析，新能源與海外市場已成六大車企共同的成長動能，比亞迪海外新能源銷量突破104萬輛，較2024年幾近倍增；上汽集團全年海外銷量107.1萬輛，自主品牌與新能源車同步成長；長安汽車新能源銷量首度突破百萬輛。奇瑞與長城則憑藉多年深耕海外燃油車市場，持續擴大出口規模，奇瑞出口佔總銷量比重接近五成。

至於在政策面上，隨著大陸官方宣佈2026年延續汽車「以舊換新」補貼政策，最高補助可達2萬元人民幣，市場普遍預期車市動能有望延續。各車企也對新的一年表現保持審慎樂觀，吉利汽車已公佈2026年銷量目標為345萬輛，較2025年再成長約14%。