陳水扁開節目遭下令喊卡　蕭旭岑：賴清德這樣做是對的

記者郭運興／台北報導

前總統陳水扁日前公布將主持新節目，4日他卻發文表示，原定1月4日首播《總統鏡來講》，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（5日）表示，絕對是總統賴清德下令的，但自己肯定賴清德這樣做是對的，保外就醫本來就是一個特殊狀態，怎麼可以趴趴走又主持節目？很多人是看不下去的，但賴清德這個出手是警告也有政治上面的考量。

蕭旭岑於節目《嗆新聞》談到「陳水扁節目喊卡」表示，陳水扁其實應該點名賴清德，因為絕對是賴清德下令的，陳水扁很聰明避開，點名卓榮泰是因為卓是軟柿子。

但是蕭旭岑也表示，自己必須肯定賴清德總統這樣做是對的，因為陳水扁保外就醫本來就是一個特殊狀態，怎麼可以趴趴走又主持節目？這很多人是看不下去的。

蕭旭岑指出，就連陳水扁出席國慶日，馬英九前總統也很不認同，之所以拒絕出席國慶，有一部分原因是認為陳水扁怎麼可以這樣違反法令出席各種活動？所以賴清德現在做這個決定是對的，可是問題是做得太慢了，陳水扁已經第一集都錄完了。

蕭旭岑認為，從另一個角度看，賴清德這也是一個警告，因為陳水扁只要真正復出，以陳水扁的能耐跟政治能量，扁系絕對會成形，2026年是不是會去很多地方致意跟很多人合影，造成很多效應，在民進黨內會形成一種牽制住賴清德的力量，賴清德這個出手也有政治上面的考量。

