　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

記者張靖榕／綜合報導

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的專制總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，引發國際社會高度關注，也在台灣掀起對區域安全的討論。部分輿論擔憂，中國是否可能仿效美國行動模式，對台灣採取類似「斬首式」軍事行動；對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，這樣的憂慮並不必要，因為台灣與委內瑞拉在戰略條件與防衛體系上存在根本差異。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛被抓。1月3日凌晨首都卡拉卡斯（Caracas）發生多次爆炸，現場升起滾滾濃煙（圖／路透）

▲美軍直搗委國首都卡拉卡斯，2小時內捕獲馬杜洛。（圖／路透）

美軍高度精準斬首行動　輕鬆戳破中俄防空系統

矢板明夫4日深夜在臉書發文指出，美國此次對委內瑞拉發動的軍事行動，是一場結合精準空襲、低空機降與三角洲特種部隊的高風險聯合作戰，美軍在短短3小時內完成任務，成功控制目標並將馬杜洛夫婦押送至美國接受司法審理。相關軍事觀察認為，這並非傳統意義上的全面戰爭，而是一場高度複雜、幾乎不容失誤的「壓制與控制」行動，展現美軍在情資整合、制空制電與聯合作戰上的壓倒性優勢。

矢板明夫指出，委內瑞拉長期宣稱其防空系統採用中國與俄羅斯的先進武器，但在實戰中卻迅速失效，勢必對中俄軍火在國際市場的信譽造成衝擊。矢板明夫也坦言，從純軍事能力角度來看，美國確實具備對伊朗、北韓，甚至俄羅斯與中國發動類似行動的技術與實力，但是否出手，關鍵仍在於政治後果與整體戰略判斷。

▲川普。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

台灣採美式防禦體系　中國欠缺作戰經驗

針對台灣安全議題，矢板明夫強調，將台灣與委內瑞拉相提並論，忽略了「最關鍵的差異」。他指出，台灣的防衛體系、武器裝備與作戰概念，核心來源正是美國，不僅整體防禦能力更強，也具備高度韌性與實戰整合能力；反觀中國，在遠程精準打擊、制海制空能力及聯合作戰經驗上，仍與美國存在顯著落差。

矢板明夫表示，台灣的安全並非建立在口號或宣傳之上，而是奠基於可驗證的戰略布局與穩固的盟友體系。他提醒，混淆現實與宣傳、刻意低估盟友能力或高估對手實力，可能誤導國內輿論，甚至誘發敵方戰略誤判。委內瑞拉事件再次顯示，美國不僅具備軍事能力，也有意志與極權政權對抗；只要台灣堅定與美國站在同一陣線，安全基礎依然穩固。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竊取台積電機密！檢認證東京威力涉2罪
入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委high喊林宜瑾撤兩岸條例草案　辦公室打臉：根本還沒送出去

總預算卡關TPASS恐停擺　北北基桃12日共商經費救「通勤月票」

尚未修法納管退役校官赴陸　藍黨團爆：多人已被通知全面改申請制

傳賴、卓擬下鄉宣講總預算　王鴻薇諷：要講就請用功別再自創憲法

總預算案遲未審鄭麗文怪賴清德　綠嗆耍嘴皮：是藍白忙於推動違憲法案

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

傳賴清德將下鄉宣講總預算　鄭麗文諷：擺明只想提早打選戰

鄭麗文親送「最高顧問」聘書　王金平：希望國民黨正常發展

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

藍委high喊林宜瑾撤兩岸條例草案　辦公室打臉：根本還沒送出去

總預算卡關TPASS恐停擺　北北基桃12日共商經費救「通勤月票」

尚未修法納管退役校官赴陸　藍黨團爆：多人已被通知全面改申請制

傳賴、卓擬下鄉宣講總預算　王鴻薇諷：要講就請用功別再自創憲法

總預算案遲未審鄭麗文怪賴清德　綠嗆耍嘴皮：是藍白忙於推動違憲法案

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

傳賴清德將下鄉宣講總預算　鄭麗文諷：擺明只想提早打選戰

鄭麗文親送「最高顧問」聘書　王金平：希望國民黨正常發展

路考未過失言行賄　79歲嬤「構成貪污罪」獲緩刑...考到駕照了

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

字節跳動佈局穿戴裝置　豆包AI眼鏡傳進入量產準備

陸金飾1g漲至6167元仍吸買氣　買家嘆：現在逛店要排隊抽號碼牌

2026台灣燈會輪椅推車聯合捐贈　優化身障與育兒服務

台中89歲嬤、10歲女童走失　六分局警助順利返家

雲林縣政府文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

睽違4年重返中壢！台啤雲豹「集中壢亮」主場週登場、中原大戰國王

岡本和真完成度高！有25轟潛力　美媒解析為何適合大聯盟

【還以為升天了QQ】鬥魚天冷睡超死...飼主叫不醒崩潰敲缸牠超不爽

政治熱門新聞

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

雙柯會暗藏政治算計？邱毅：最緊張的是賴清德

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

解放軍嫡傳委內瑞拉軍隊潰敗　專家點出中國軍事體系核心弱點

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

賴清德可以做什麼？　黃暐瀚提6建議：彎下身段尋求中間選民支持

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

川普下個目標　邱毅點名「石油大國」政權危險了

嘆馬英九放行獄中投書卓榮泰卻禁播節目　陳水扁：比起外頭天氣心更冷

陳水扁開節目喊卡　總統府：最重要是健康受到最好照顧

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

陳水扁節目喊停！總統府：司法機關依法辦理

更多熱門

相關新聞

川普軍事行動完全無法制衡？

川普軍事行動完全無法制衡？

此次川普派三角洲部隊活抓委內瑞拉總統馬杜洛，中外媒體已有許多評論，本文談兩個比較少人談的面向。第一是美國到底為什麼會願意甘冒美軍大兵的生命風險進行軍事干預？第二是川普2.0執政至今，除了這次的委內瑞拉，他還曾經干預過葉門與空襲伊朗，這兩項也都是軍事行動。而川普1.0時，也曾干預過敘利亞、清剿ISIS與狙殺蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)，川普要發動軍事行動就發動，美國畢竟是一個民主國家，難道國內完全沒有制衡的力量嗎？

委內瑞拉街上超空蕩　超市出現人龍

委內瑞拉街上超空蕩　超市出現人龍

國際法已死　川普打造「新世界秩序」

國際法已死　川普打造「新世界秩序」

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒恐判無期！

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒恐判無期！

籲美確保馬杜洛夫婦安全 陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

籲美確保馬杜洛夫婦安全 陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

關鍵字：

矢板明夫台灣美國中國委內瑞拉

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面