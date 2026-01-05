中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

記者張靖榕／綜合報導

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的專制總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，引發國際社會高度關注，也在台灣掀起對區域安全的討論。部分輿論擔憂，中國是否可能仿效美國行動模式，對台灣採取類似「斬首式」軍事行動；對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，這樣的憂慮並不必要，因為台灣與委內瑞拉在戰略條件與防衛體系上存在根本差異。

▲美軍直搗委國首都卡拉卡斯，2小時內捕獲馬杜洛。（圖／路透）

美軍高度精準斬首行動 輕鬆戳破中俄防空系統

矢板明夫4日深夜在臉書發文指出，美國此次對委內瑞拉發動的軍事行動，是一場結合精準空襲、低空機降與三角洲特種部隊的高風險聯合作戰，美軍在短短3小時內完成任務，成功控制目標並將馬杜洛夫婦押送至美國接受司法審理。相關軍事觀察認為，這並非傳統意義上的全面戰爭，而是一場高度複雜、幾乎不容失誤的「壓制與控制」行動，展現美軍在情資整合、制空制電與聯合作戰上的壓倒性優勢。

矢板明夫指出，委內瑞拉長期宣稱其防空系統採用中國與俄羅斯的先進武器，但在實戰中卻迅速失效，勢必對中俄軍火在國際市場的信譽造成衝擊。矢板明夫也坦言，從純軍事能力角度來看，美國確實具備對伊朗、北韓，甚至俄羅斯與中國發動類似行動的技術與實力，但是否出手，關鍵仍在於政治後果與整體戰略判斷。

▲川普。（圖／路透）



台灣採美式防禦體系 中國欠缺作戰經驗

針對台灣安全議題，矢板明夫強調，將台灣與委內瑞拉相提並論，忽略了「最關鍵的差異」。他指出，台灣的防衛體系、武器裝備與作戰概念，核心來源正是美國，不僅整體防禦能力更強，也具備高度韌性與實戰整合能力；反觀中國，在遠程精準打擊、制海制空能力及聯合作戰經驗上，仍與美國存在顯著落差。

矢板明夫表示，台灣的安全並非建立在口號或宣傳之上，而是奠基於可驗證的戰略布局與穩固的盟友體系。他提醒，混淆現實與宣傳、刻意低估盟友能力或高估對手實力，可能誤導國內輿論，甚至誘發敵方戰略誤判。委內瑞拉事件再次顯示，美國不僅具備軍事能力，也有意志與極權政權對抗；只要台灣堅定與美國站在同一陣線，安全基礎依然穩固。