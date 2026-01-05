出獄3天狠砍好心人9刀！不願就醫任血流乾亡...被發現已全身長蛆

▲男子不感念朋友收留恩情，竟持刀砍殺對方。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台南市男子陳明順（60歲），因案入獄服刑後，2024年初出獄後借助賈姓友人家中。但陳男不滿友人經常碎念，出獄3日後就持刀狠砍友人9刀。友人遭砍殺後卻拒絕就醫，拖延了18日後終因慢性出血死亡。陳男遭殺人罪起訴，但因有死者拒絕就醫等因素，法院最後僅認定他犯「殺人未遂罪」。一審國民法官將他判刑11年，二審維持。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

行兇的陳男曾有公共危險罪前科遭判刑6月定讞，2024年1月30日才出獄。他出獄後投靠當時69歲的賈姓友人，友人居住在台南仁德區某部落的透天厝2樓，1樓則出租給3名租客，友人靠收租過生活，並好心收留陳男。但陳男並未感念對方恩情，反而在友人家中吸食強力膠。

吸膠的事情被發現後，再加上生活習慣不好，友人開始對陳男碎念。陳男不滿，在當年2月1日、他出獄僅3天時，又因吸食強力膠而與友人發生口角，之後更抓起菜刀猛砍友人頭部9刀。陳男行兇後以為殺死對方，倉皇逃逸流落街頭。

至於友人雖然大難不死，但他拒絕送醫，放任傷口慢性出血。由於友人生活簡單低調，租客發現他多日未現身，報警前來查看，但友人當即表明不願就醫，還說已經買藥吃了，沒有問題。又過了多日，租客仍未見友人出門，只好再度報警。這次警方破門而入後，發現男子已經在床上斷氣，屍體長蛆。經法醫檢驗後，認定死者因頭部外傷慢性出血而死。警方循線逮捕陳男，檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一審由台南地院國民法官審理，雖然陳男砍殺造成死者刀傷，但死者卻拒絕送醫，因此國民法官認定陳男成立「殺人未遂罪」，判刑11年；二審台南高分院也維持。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。