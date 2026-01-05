爆曾建議「陳佩琪參選2026」　黃國昌曝柯文哲反應

▲黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨積極布局2026選戰，日前更傳出柯文哲妻子陳佩琪曾被勸參選澎湖縣長。民眾黨主席黃國昌今（5日）透露，陳醫師狀況比較特殊，自己有跟柯文哲建議過陳佩琪有沒有可能「去選某個地方」？當時柯文哲表示「不要啦」，因為陳佩琪很辛苦，家裡面的事情已經承受很大壓力。自己開這個口很不好意思，但因為別人不會贏，只有陳佩琪會贏。被問到是哪個縣市？黃國昌則表示，因為沒有後面了，縣市就不要說了。

黃國昌接受節目「誰來早餐」專訪談到2026選戰，被問到「陳佩琪有要選台中、柯文哲有要選高雄嗎」？他透露，陳醫師的狀況比較特殊，自己有跟柯文哲建議過陳佩琪有沒有可能「去選某個地方」？當時柯文哲表示「不要啦」，因為陳佩琪很辛苦，家裡面的事情已經承受很大壓力。

主持人也追問「考量的理由是什麼？屬意的縣市是哪裡」？黃國昌表示，自己跟柯文哲開這個口的時候是很不好意思，因為陳佩琪會贏，別人不會贏，只有她會贏，因為沒有後面了，縣市就不要說了。

黃國昌表示，自己其實沒有跟陳佩琪談過，只有先問問看柯文哲，這個自己絕對聽老大柯文哲的。



黃國昌表示，現在對柯文哲來講，比較重要的是拉民眾黨在南台灣的選情，所以柯文哲去嘉義是很有策略性的，民眾黨現在南台灣真的比較弱，自己跟柯文哲的分工是北台灣自己顧、南台灣柯文哲顧。

▼陳佩琪。（圖／記者湯興漢攝）