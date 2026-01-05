　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

▲海委會副主委兼海巡署署長張忠龍5日到立法院財委會專報並於會前受訪。（圖／記者徐文彬攝）

▲海巡署長張忠龍5日到立法院財委會專報並於會前受訪。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中共2024年12月29日宣布圍台軍演，直至31日傍晚才宣布圓滿完成軍演各項任務，但當晚海委會主委管碧玲與多名海巡官員南下高雄餐敘，引發基層不滿。對此，海委會副主委兼海巡署署長張忠龍今（5日）表示，12月30日傍晚6時所有中共海警船跟軍艦都離開限制水域，所以晚上9時半經整體評估後，他建議管可以照常進行會議，而事實也證明他們所有評估都正確。至於餐敘的錢由誰支出？張忠龍回應，由主委特支費支出，總共花7萬多。

張忠龍5日上午到立法院財政委員會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備詢。針對是否參加上述餐敘，張忠龍受訪時回應，那是公務行程，他有參加，但他要聲明，管碧玲嚴謹也體恤部屬，12月30日傍晚6時所有中共海警船跟軍艦都離開限制水域，所以晚上9時半經整體評估後，建議管可以照常進行會議，且當天餐敘屬公務行程一部分，並沒有媒體說的喝酒、唱歌。

張忠龍也強調，海巡署是專業團隊，經專業評估後給主委最好的建議，而事實證明他們所有評估都正確，所有海警船在周邊海域所有行動都在海巡署跟國軍掌控中；另外，該場餐宴由主委特支費支應，符合政府相關規定，媒體都可以去查證，沒有問題。

媒體追問，那時候中共宣布軍演結束了？張忠龍說，12月30日中國東部戰區表示已經取得成果；海巡署110年開始到現在應對了7次中共軍演，是非常有紀律、效率跟專業的部隊，也呼籲國人相信海巡跟國軍有能力處理在台灣周邊海域所有軍事行動跟灰色襲擾。

會議期間，藍委賴士葆也就餐敘質詢。賴士葆指出，你當天跟8名海巡副署長通通去吃飯，留守是副署長，是大官吃飯，小官小兵上戰場，但演習視同作戰，當時中共發射幾十枚火箭彈，也逼近臨海，是隨時可以打台灣，除國軍陸海空外，海巡也是第一線，怎麼會讓這種事發生？是你替管碧玲決定或建議的嗎？

張忠龍表示，依據當天整個狀況，12月30日中共兩波次射擊後，當晚6時所有海警船跟軍艦都離開限制水域，他本人在晚上9時半跟主委建議會議可照常舉行，隔天海巡署早上特別評估海域狀況，發現狀況逐漸舒緩，所有船都往外開；張強調，海委會從成立至今有7次應對中共軍艦，是有經驗的專業團隊。

賴士葆質疑，你意思說那時結束就沒事了，所以可以吃飯，是這樣嗎？不是料敵從寬，不怕回馬槍嗎？主官都在吃飯，第一線都是副官跟軍人，給人觀感不好，88風災時，時任行政院祕書長薛香川因吃飯而被轟下台，而現在來講，前線在打仗，結果都是副主官。張忠龍說，海巡是專業團隊，應該尊重專業，如果今天沒有專業判斷，現在運作機制不就一蹋糊塗，政府有政府的專業判斷。至於餐敘的錢由誰支出？張忠龍回應，由主委特支費支出，總共花7萬多。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委high喊林宜瑾撤兩岸條例草案　辦公室打臉：根本還沒送出去

總預算卡關TPASS恐停擺　北北基桃12日共商經費救「通勤月票」

尚未修法納管退役校官赴陸　藍黨團爆：多人已被通知全面改申請制

傳賴、卓擬下鄉宣講總預算　王鴻薇諷：要講就請用功別再自創憲法

總預算案遲未審鄭麗文怪賴清德　綠嗆耍嘴皮：是藍白忙於推動違憲法案

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

傳賴清德將下鄉宣講總預算　鄭麗文諷：擺明只想提早打選戰

鄭麗文親送「最高顧問」聘書　王金平：希望國民黨正常發展

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

藍委high喊林宜瑾撤兩岸條例草案　辦公室打臉：根本還沒送出去

總預算卡關TPASS恐停擺　北北基桃12日共商經費救「通勤月票」

尚未修法納管退役校官赴陸　藍黨團爆：多人已被通知全面改申請制

傳賴、卓擬下鄉宣講總預算　王鴻薇諷：要講就請用功別再自創憲法

總預算案遲未審鄭麗文怪賴清德　綠嗆耍嘴皮：是藍白忙於推動違憲法案

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

傳賴清德將下鄉宣講總預算　鄭麗文諷：擺明只想提早打選戰

鄭麗文親送「最高顧問」聘書　王金平：希望國民黨正常發展

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

專家預言「2026年是AI實用元年」　告別盲目追逐大模型「這3大應用」才是未來

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

台新銀獨家承作北捷收單　Richart卡LINEPay等百大通路領券最高8%

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

【四貓護駕】寶寶躺床被貓主子包圍！太療癒啦♥

政治熱門新聞

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

雙柯會暗藏政治算計？邱毅：最緊張的是賴清德

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

解放軍嫡傳委內瑞拉軍隊潰敗　專家點出中國軍事體系核心弱點

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

賴清德可以做什麼？　黃暐瀚提6建議：彎下身段尋求中間選民支持

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

川普下個目標　邱毅點名「石油大國」政權危險了

嘆馬英九放行獄中投書卓榮泰卻禁播節目　陳水扁：比起外頭天氣心更冷

陳水扁開節目喊卡　總統府：最重要是健康受到最好照顧

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

陳水扁節目喊停！總統府：司法機關依法辦理

更多熱門

相關新聞

沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

大陸官媒與社群平台散播所謂「衛星影像」，揭露綠委沈伯洋在台北居住地與工作地點，甚至直接標註鄰近大安森林公園位置，並以「給一點大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃」等語進行公開恐嚇，引發外界對中共「跨境鎮壓」行徑的高度關注。而沈伯洋4日現身高雄，為民進黨立委賴瑞隆站台。

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

中共日均駭我關鍵基礎設施263萬次　國安局：賴清德就職週年達高峰

中共日均駭我關鍵基礎設施263萬次　國安局：賴清德就職週年達高峰

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

加拿大關切中國圍台軍演　外交部：民主陣營支持維護台海現狀

加拿大關切中國圍台軍演　外交部：民主陣營支持維護台海現狀

關鍵字：

海委會管碧玲海巡署張忠龍中共軍演

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面