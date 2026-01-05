中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

▲海巡署長張忠龍5日到立法院財委會專報並於會前受訪。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中共2024年12月29日宣布圍台軍演，直至31日傍晚才宣布圓滿完成軍演各項任務，但當晚海委會主委管碧玲與多名海巡官員南下高雄餐敘，引發基層不滿。對此，海委會副主委兼海巡署署長張忠龍今（5日）表示，12月30日傍晚6時所有中共海警船跟軍艦都離開限制水域，所以晚上9時半經整體評估後，他建議管可以照常進行會議，而事實也證明他們所有評估都正確。至於餐敘的錢由誰支出？張忠龍回應，由主委特支費支出，總共花7萬多。

張忠龍5日上午到立法院財政委員會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備詢。針對是否參加上述餐敘，張忠龍受訪時回應，那是公務行程，他有參加，但他要聲明，管碧玲嚴謹也體恤部屬，12月30日傍晚6時所有中共海警船跟軍艦都離開限制水域，所以晚上9時半經整體評估後，建議管可以照常進行會議，且當天餐敘屬公務行程一部分，並沒有媒體說的喝酒、唱歌。

張忠龍也強調，海巡署是專業團隊，經專業評估後給主委最好的建議，而事實證明他們所有評估都正確，所有海警船在周邊海域所有行動都在海巡署跟國軍掌控中；另外，該場餐宴由主委特支費支應，符合政府相關規定，媒體都可以去查證，沒有問題。

媒體追問，那時候中共宣布軍演結束了？張忠龍說，12月30日中國東部戰區表示已經取得成果；海巡署110年開始到現在應對了7次中共軍演，是非常有紀律、效率跟專業的部隊，也呼籲國人相信海巡跟國軍有能力處理在台灣周邊海域所有軍事行動跟灰色襲擾。

會議期間，藍委賴士葆也就餐敘質詢。賴士葆指出，你當天跟8名海巡副署長通通去吃飯，留守是副署長，是大官吃飯，小官小兵上戰場，但演習視同作戰，當時中共發射幾十枚火箭彈，也逼近臨海，是隨時可以打台灣，除國軍陸海空外，海巡也是第一線，怎麼會讓這種事發生？是你替管碧玲決定或建議的嗎？

張忠龍表示，依據當天整個狀況，12月30日中共兩波次射擊後，當晚6時所有海警船跟軍艦都離開限制水域，他本人在晚上9時半跟主委建議會議可照常舉行，隔天海巡署早上特別評估海域狀況，發現狀況逐漸舒緩，所有船都往外開；張強調，海委會從成立至今有7次應對中共軍艦，是有經驗的專業團隊。

賴士葆質疑，你意思說那時結束就沒事了，所以可以吃飯，是這樣嗎？不是料敵從寬，不怕回馬槍嗎？主官都在吃飯，第一線都是副官跟軍人，給人觀感不好，88風災時，時任行政院祕書長薛香川因吃飯而被轟下台，而現在來講，前線在打仗，結果都是副主官。張忠龍說，海巡是專業團隊，應該尊重專業，如果今天沒有專業判斷，現在運作機制不就一蹋糊塗，政府有政府的專業判斷。至於餐敘的錢由誰支出？張忠龍回應，由主委特支費支出，總共花7萬多。