嘆馬英九放行獄中投書卓榮泰卻禁播節目　陳水扁：比起外頭天氣心更冷

目前為保外就醫身分的前總統陳水扁於鏡電視的網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，陳水扁更爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。陳水扁今（5日）再發聲，將前總統馬英九放行他寫《壹週刊》專欄與行政院長卓榮泰下令《總統鏡來講》不能播出進行比較，更直呼，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」

前總統陳水扁於鏡電視的網路新節目《總統鏡來講》原定4日早上10點時首播。不過，陳水扁4日一早突然以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文指出，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，「矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。陳水扁也向期待他主持《總統鏡來講》的朋友道歉，抱歉讓大家失望了。

陳水扁今（5日）再以「壹週刊寫專欄與總統鏡來講的不同處遇」為題發文，2011年他在龜山鬼地方（指監獄），想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。

陳水扁指出，《蘋果日報》為此訪問時任總統馬英九的看法，馬英九表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障。「總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。」

陳水扁接續表示，2026年他要主持《總統鏡來講》，南屯鬼地方2次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第2次則改比照過去5年主持節目YT 線上播出模式。

陳水扁無奈地說，沒想到1月3日中午與矯正署長林憲銘通話，林署長說那是卓院長下令不准播出。「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」