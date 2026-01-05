　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

16.3億被認不當黨產！救國團籲國會還公道　黃國昌：修法有2爭點

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨為救國團、婦聯會黨產解套，由藍委游灝等提案修正《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，該案已過協商冷凍期，國民黨團卻未如預期地排入2日的立法院會議程。救國團今（5日）表示，救國團遭黨產會認定的金額為16.3億元，此次修法旨在矯正制度性誤判、維護民主治理的基本原則，呼籲國會理性修法，還救國團一個公道。而民眾黨態度方面，黨團總召黃國昌說，此次修法有兩個爭點，民眾黨團還在做內部研議跟討論中。

國民黨團書記長羅智強2024年12月31日召集朝野協商，討論《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，但因無共識，羅報請院會處理。不過因為該案已過1個月的協商冷凍期，普遍認為2日闖關機率高，但國民黨團2日卻未將此列入院會議程。

針對黨產條例修法，黃國昌今表示，目前為止，民眾黨團還在做內部研議跟討論中，因為這修法包括但書，排除曾經隸屬國家的話，是否會被當成不當黨產，這是第一爭點；第二、本來條文是有實質控制財務、人事或業務，三者擇一，就算不當黨產，但這次條文把「或」改成「及」，雖然改一個字，但涉及範圍、影響什麼程度、哪些團體受影響、具不具備正當性，這需要時間釐清，所以還在內部研議跟討論。

救國團5日則透過新聞稿表示，救國團遭黨產會認定的金額為16.3億元，其來源皆為配合推行政府政策所接受的相應補助，並包括各界公益捐款及辦理活動之合理盈餘，且長期持續投入公益服務。相關帳務均依法經會計師查核，運作合法、財務透明，與所謂不當黨產毫無關係，執政黨不應剝奪民間團體的合法財產。

救國團指出，長達10餘年的不當打壓與高度監管，已嚴重影響6000多名員工與教師及其家庭的工作權、財產權、生存權與名譽權，也連帶衝擊3萬多名義工的服務工作，以及每年約200萬名受益民眾的權益。救國團員工之中，各政黨支持者皆有；救國團所舉辦的各項活動，從未控制參與者的思想或行為，更未鼓吹任何政治立場。事實上，許多民進黨籍民意代表及地方首長，亦曾擔任救國團義務服務職務或參與各類活動，平時皆支持救國團，與各界一同為社會創造價值、善盡社會責任，推動符合社會正義的公益事業。

救國團說，至於各地青年活動中心的興建，其目的在於配合政府照顧青年的政策與公共任務，提供青年休閒、研習與教育服務，過去曾為國家培育無數各行各業的優秀人才，其中亦包括民進黨內多位政治人物。各活動中心皆依法繳交全額租金後合法使用，並非佔用。然而，高雄澄清湖、金山青年活動中心等場地在遭政府強制收回後，卻長期荒廢，不僅使學校難以再尋得安全、低廉且適合青年活動的場地，也剝奪原有員工的工作權，對社會整體發展可謂百害而無一利。

救國團主任葛永光強調，相關爭議的本質實屬政治問題，是因民進黨憑藉立法院多數優勢，通過具高度違憲爭議的《黨產條例》，而此次修法原本旨在矯正制度性誤判、維護民主治理的基本原則，使法律不再偏離立法初衷，並保障公益團體得以在不受政治干擾的情況下正常運作。葛永光呼籲，應回歸國會理性修法，還救國團一個公道，捍衛其長年為國家與社會付出的清白與尊嚴。

