委內瑞拉代理總統改口「願與美合作」　曾被馬杜洛封母老虎

▲羅德里格茲改口稱，已向美國政府發出合作邀請，盼針對「合作議程」展開合作 。（圖／翻攝自IG@delcyrodriguezv）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉副總統羅德里格茲（Delcy Rodríguez）正式就任代理總統。她稍早改口稱，她已向美國政府發出合作邀請，盼針對「合作議程」展開合作，這項表態與她先前強烈譴責美國使用武力逮捕總統馬杜洛的立場形成鮮明對比。

CNN報導，羅德里格茲透過社群媒體發出聲明稱，這項議程旨在國際法的框架下實現共同發展，以加強社區共存，委內瑞拉將優先推動與美國及該地區建立平衡且相互尊重的國際關係。

羅德里格茲也直接向美國總統川普喊話，稱「我們的人民和地區要的是和平與對話，並非戰爭。這一直是馬杜洛總統傳達的訊息，也是現在全委內瑞拉人民的心聲。委內瑞拉有權享有和平、發展、主權和未來」。

委內瑞拉總統府網站4日發布羅德里格茲主持首次部長會議的照片。另外，她也宣布成立委員會，旨在尋求釋放馬杜洛夫婦。

馬杜洛口中的母老虎

羅德里格茲在2018年擔任馬杜洛的副總統，此前當過通訊部長、外交部長等職位，曾在英國、法國接受法律教育，英語流利，與石油業界、華爾街共和黨人建立關係，也曾與美國黑水保全公司創辦人普林斯（Erik Prince）進行交涉，近期也與川普特使格瑞尼爾（Richard Grenell）有往來。

▲羅德里格茲在2018年擔任馬杜洛的副總統。（圖／路透）



路透社指出，羅德里格茲是委內瑞拉政壇的鐵腕人物之一，現年56歲的她已在政壇活躍多年累積巨大影響力，有「女沙皇」的綽號，也被馬杜洛稱為母老虎，因為她堅定捍衛他的社會主義政府。

羅德里格茲在擔任副總統期間，面對當時歷經美國多年制裁的惡性通貨膨脹，她祭出一連串正統經濟政策，包括削減公共開支、美元與玻利瓦爾（委國貨幣）固定匯率等，有效降低通膨率。