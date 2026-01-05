關西機場店鋪「遺失美工刀」！全場旅客重新安檢　航班直接取消

▲班機被取消。（圖／網友授權）



記者施怡妏／綜合報導

新年剛開工，不少台灣旅客卻在關西機場遇上突發狀況。有網友昨（4）日原本要搭乘捷星航空從大阪返台，但由於關西機場遺失一把美工刀，導致機場安檢大動作盤查，現場所有旅客重新再過一次安檢，航班延誤了3個多小時，最後甚至直接被取消。

美工刀遺失釀航班取消 旅客重新過安檢



有網友在Threads發文，當天原本在登機門等候時，機場突然廣播指出班機將延誤，大家苦等三小時後，卻等來航班被取消的壞消息，且現場所有旅客要重新過安檢。原本以為只是短暫耽擱，沒想到最後連飛都飛不了，讓她傻眼直呼「不可能2026開局就如此幸運」。

▲機場店鋪美工刀遺失。（圖／網友@aiko_kjj授權提供）



據了解，機場白板上標示，原訂飛往台北的GK51班機已取消，改為1月6日及7日補飛，並提供每人日幣13,000元住宿補助。原PO無奈指出，班機取消後，只能改買隔日一早長榮航班，結果又再度碰上延誤。

另有旅客分享機場發放的通知單，說明因店鋪遺失美工刀，全體乘客必須重新接受安全檢查，並提醒航班恐有大幅延誤或取消情形。後續部分航班已順延至今日或其他日期，詳細班機異動仍有待航空公司進一步公告。

．本文經「網友@symumu」授權轉載。