陳水扁爭取特赦？王世堅：是考慮範圍　但國事如麻未有結果　

記者詹詠淇／台北報導

目前為保外就醫身分的前總統陳水扁於鏡電視的網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，陳水扁更爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。至於陳水扁是不是希望總統賴清德特赦他？民進黨立委王世堅今（5日）表示，赦扁議題雖列入現在執政黨考慮範圍，但國事如麻，更急迫的事情還很多，所以一直遲遲沒有結果，跟節目停不停播無關。

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者徐文彬攝）

前總統陳水扁於鏡電視的網路新節目《總統鏡來講》原定4日早上10點時首播。不過，陳水扁4日一早突然以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文指出，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，「矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。陳水扁也向期待他主持《總統鏡來講》的朋友道歉，抱歉讓大家失望了。

是否認為陳水扁此舉是有意向總統賴清德爭取特赦？王世堅今（5日）受訪表示，前總統蔡英文任內曾研究過是否要特赦陳水扁，當時有些結論，但礙於一些問題沒有達成。

王世堅指出，這件事情當然也列入現在執政黨的考慮範圍，但國事如麻，更急迫的事情還很多，所以一直遲遲沒有結果，但是跟這個節目停不停播其實無關。