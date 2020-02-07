被嗆「爸爸在美國吃香喝辣」　賴品妤傻眼：賴清德不是我爸爸





▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

副總統當選人賴清德3日展開訪美行程，6日上午出席美國國家祈禱早餐會，不僅座位被安排在最前面，甚至與參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等重量級人物同桌，也與美國總統川普同場。賴清德高規格訪美，卻有民眾致電民進黨立委賴品妤辦公室，稱「賴品妤爸爸」在美國吃香喝辣，讓她超傻眼。

賴品妤7日透過臉書分享，立委辦公室今天接到來電，有民眾來酸，現在爆發疫情，「賴品妤的爸爸」還在美國吃香喝辣。賴品妤傻眼表示，「先不論新任副總統還沒就任、去華府是重要外交行程，根本的問題是，副總統不是我爸爸。」

民眾來電嗆聲卻搞錯人，讓網友笑翻，紛紛留言，「太誇張了」、「我真的快笑死，乾脆連賴士葆也一起認作爸爸」、「這....腦是很好的東西，希望酸民也有」、「姓賴錯了嗎」、「原來H病毒會傷腦啊？」「那賴士葆不就是您叔叔...」

事實上，賴清德這次的訪美行程是以個人身分參加，當地時間5日下午1時10分在訪團顧問蕭美琴、駐美代表高碩泰等人的陪同下，進入白宮國安會與美國官員會談大約70分鐘，堪稱是台美斷交以來的最高層級紀錄。

此外，賴清德在美期間接連會晤美國參議員、代議長、國安會美國官員等人，也拜訪全世界最大的圖書館，美國華盛頓特區的國會圖書館（Library of Congress），6日上午更是受邀前往參加一年一度的美國國家祈禱早餐會，與美國總統川普、副總統彭斯（Mike Pence）同場，座位甚至還被安排在最前面，同桌人員大多是川普的盟友，包含參議員格雷厄姆等重量級人物。

▼賴清德訪國會圖書館。（圖／翻攝賴清德臉書）