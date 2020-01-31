新北環狀線通車　「捷運沒有顏色」侯友宜：建設與防疫一樣要同心協力

記者蔣婕妤／台北報導

新北環狀線31日正式通車，下午2時開始營運，一早先在十四張站舉辦通車典禮。新北市長侯友宜致詞時向辛苦的工作同仁及台北市府、中央致謝，強調建設不分藍綠。他也針對這次的武漢肺炎防疫提到，這同樣是需要不分彼此同心協力的事情。

新北環狀線31日正式通車，這條捷運新路線串接松山新店線、中和新蘆線、板南線、機場捷運，以及正在興建的萬大中和線，首班車從6點出發至晚上12點末班車結束，民眾可以享有一個月免費搭乘的優惠，3月1日起正式收費。

31日上午環狀線通車典禮先在十四張站舉辦，包含總統蔡英文、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲都出席。其中，侯友宜及柯文哲都戴上口罩，侯友宜則在致詞時先把口罩拿下來，他笑說因為自己有距離大家兩公尺，雖然自己不是防疫專業，但聽專業的建議。

侯友宜致詞時向施工同仁，以及台北市長柯文哲及市府團隊、捷運團隊，還有中央執政團隊一一致謝，他強調，捷運沒有顏色，只有「市民方便色」，要用這樣的態度來面對每一個建設，還有這次的武漢肺炎防疫工作，也需要大家同心協力一起對抗。





▲環狀線通車典禮，侯友宜致詞。（圖／記者湯興漢攝）

其他人也看了這些．．．

►新北環狀線正式通車！「建設不分藍綠」 蔡英文：身為新北市民很高興

►「居民忍受噪音工程可加快」 柯文哲：北環、南環最慢明年第一季開工

更多熱門新聞．．．

►直擊／跟著ET記者試乘新北環狀線！ 必知六件事一次看

►新北環狀線今正式營運！貓咪彩繪牆、美食一條街「3/1前免費搭」

►實測新北環狀線！空間大、設大件行李架 3優點勝文湖線...直線行駛較搖晃

► 一定可以重新站起來的！