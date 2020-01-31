民眾怒吼「全聯為什麼沒口罩」　業者：拜託政府也賞我們一些！

▲全聯口罩缺貨。

記者黃士原／台北報導

因為武漢肺炎台灣人瘋搶口罩，各大賣場過年大缺貨，原本計劃過年完開始跟廠商進貨，不過隨著政府宣布徵用徵用醫療口罩，各大賣場無法進貨，目前呈現缺貨中，民眾想買也買不到。而全聯則表示，全台有上千家門市，也希望政府把他們列入販售的通路。

中央流行疫情指揮中心統一徵購醫療口罩的政策，目前依據上述醫療防疫、超商、醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材通路等通路分配，全聯、愛買及好市多等超市賣場通路都沒被納入，也無法進貨，全聯員工私下表示，很多婆媽會來全聯這邊買菜，買不到口罩就會問，甚至大聲詢問：「為什麼沒有口罩！」

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▲政府統一徵購政策口罩，每人限買3個。（圖／記者周亭瑋攝）

據了解，全聯門市店點多，其中又有85％門市離一般消費者很近，只要開車十分鐘距離就能到，所以到全聯買口罩的機會很大，但政府目前只放貨給四大超商，「這樣我們很難照顧到消費者，希望可以讓我們也能被分配，有機會一起偕同防疫。」

家樂福則表示，因為政府統一徵購政策，原本過年後要進的貨也被截斷，不但民眾買不到口罩，就連家樂福要給員工防護的口罩庫存也即將用完，希望政府能撥發一些口罩給家樂福上萬名員工使用。

至於今（31）日再現搶購人潮的好市多，進貨的口罩是原本廠商提供的庫存，量實在很少，開賣幾分鐘掃光，接下來能不能再進貨還不知道，要再跟供應廠商了解。